Event-Location Sphere in Las Vegas eröffnet

Innen Konzertsaal und Event-Location, außen ein riesiger, halbkugelförmiger LED-Screen der absoluten Extraklasse – das ist Sphere in Las Vegas.

Bereits einige Wochen vor der offiziellen Eröffnung der Sphere waren in der Außenhülle des halbkugelförmigen Gebäudes in Las Vegas diverse Clips und Animationen auf dem riesigen LED-Screen zu sehen, der die komplette Außenhaut des Gebäudes umspannt. film-tv-video.de hatte darüber berichtet (Meldung).

Nun eröffnete die Location auch ihr Innenleben — mit einem Konzert von U2.

Die Band U2 (Bono, The Edge und Adam Clayton mit Bram van den Berg) feierte mit der mit Spannung erwarteten Show »U2:UV — Achtung Baby Live at Sphere« ihre Premiere auf der Sphere-Bühne.

Dabei nutzte die Band auch jeden Teil der ebenfalls riesigen, halbkugelförmigen Innen-LED-Wand der Sphere — einer der größten und höchstauflösenden LED-Wände der Welt — und machte sie zu einer beeindruckenden Galerie. Maßgeschneiderte visuelle Kunst von renommierten Künstlern wie Es Devlin, John Gerrard, Marco Brambilla und Industrial Light & Magic wurde gezeigt. U2 trat währenddessen auf einer von Brian Eno inspirierten Drehbühne auf.







Sphere: Das Innenleben

Spektakelkinos, die immersivere Erlebnisse bieten, gibt es seit Anbeginn der Kinogeschichte: 3D-Kinos, 360-Grad-Kinos, Geruchskinos, Event-Kinos, in denen man auf Stühlen sitzt, die sich bewegen und wo man angeblasen, mit Nebel und Wasser bespritzt wird. Das gab es natürlich auch in Las Vegas schon. Aber nichts davon kann sich auch nur im entferntesten mit Sphere messen — das behaupten wenigstens die Betreiber. Gleichzeitig bietet Sphere demnach aber auch ein absolut konzerttaugliches Bühnenerlebnis mit einzigartigem Sound-Erlebnis.

Im Inneren der Sphere konnte man in diesen Wochen aber nicht nur U2 bewundern, sondern auch etliche weitere Shows und Events genießen. Das »Sphere Experience« ist ein zweiteiliges multisensorische Erlebnis. Es beginnt im Atrium und nimmt die Gäste mit auf eine Reise durch technologische Innovationen und führt sie dann zu einem Kinoerlebnis der neuen Art — oder zu einem Konzert.

Die Sphere bietet nicht nur an der Außenhaut eine riesige LED-Wand sondern auch im Innenleben überspannt eine riesige halbkugelförmige LED-Wand eine enorme Zuschauertribüne. Die »Sphere-Experience« sei ein neues Genre der Live-Unterhaltung, finden die Macher, und sie stelle die immersiven Technologien des 22. Jahrhunderts in vollem Umfang zur Schau.

Der Besuch beginnt mit einem etwa zweistündigen Atrium-Programm, das erzählt, wie Kultur, Technologie, Wissenschaft, Kunst und die natürliche Welt im Laufe der menschlichen Geschichte miteinander verflochten waren, erläutert der Veranstalter. Durch besondere Erlebnisse, die speziell für Sphere geschaffen wurden, sollen die Gäste besser verstehen, wie die Technologie das menschliche Potenzial erweitert werden kann.

Das Sphere-Erlebnis führt dann aus dem Atrium in die Haupthalle und dort wird das Unterhaltungs-Programm fortgesetzt: mit einem »multisensorisches« Kinoerlebnis — Darren Aronofskys »Postcard from Earth«.

Der Drehbuchautor und Regisseur Darren Aronofsky sagt dazu: »Sphere ist ein Tempel der Künste. Er ist nicht für den Sport gebaut, sondern für die Performance und für dieses neue Medium der bewegten Bilder: das Erlebniskino. Ich kann es kaum erwarten, ‚Postcard from Earth‘ mit der Welt zu teilen.«

Weitere Details zum Atrium-Programm

Die Reise durch die Sphere-Experience wird von fünf humanoiden Robotern — genannt Aura — kuratiert, die als interaktive Führer durch Sphere agieren und sich jeweils auf einige grundlegende Aspekte der menschlichen Fähigkeiten konzentrieren: Verbindung, Kreativität, Innovation, Langlebigkeit und Produktivität. Aura wurde mit Hilfe neuer Technologie im Bereich der Robotermechanik und mit künstlicher Intelligenz entwickelt.







Aura führt die Gäste auch durch eine interaktive Demonstration von Sphere Immersive Sound powered by Holoplot, bei der gezeigt wird, dass die Beamforming-Technologie gleichzeitig einzigartige Audioinhalte an bestimmte Orte senden kann, so dass die Gäste im gleichen Raum völlig unterschiedliche Inhalte hören können — beispielsweise Sprachen oder Instrumente. Sphere Immersive Sound ist aus Sicht der Entwickler das fortschrittlichste konzerttaugliche Audiosystem der Welt.

Die Grundlage bilden die 3D-Audio-Beamforming-Technologie und die Wellenfeldsynthese, um gezielten, kristallklaren und gleichmäßigen Klang an jeden Platz im Sphere zu liefern, so die Betreiber.

Zu den weiteren immersiven Technologieerlebnissen im Atrium gehört auch eine 15 m hohe holografische Installation.

Hauptprogramm: »Postcard from Earth«

Das Atrium-Erlebnis knüpft direkt an den Hauptfilm an: »Postcard from Earth«. Das ist ein immersiver Film des oscar-nominierte Regisseurs Darren Aronofsky. »Postcard from Earth« wird umschrieben als Porträt unseres Planeten, das als Science-Fiction-Erlebnis inszeniert wurde.

Der Film nimmt die Zuschauenden mit auf eine Reise über alle sieben Kontinente, tief in den Ozean, hoch auf die Berge, in das Auge eines Sturms und hinaus ins Weltall.

»Postcard from Earth« nutzt dabei alle Funktionen der Sphere-Erlebnistechnologien der nächsten Generation, um alle Sinne anzusprechen.







Seite 1: Innenleben Sphere Las Vegas

Seite 2: Immersive Audio mit Holoplot

Seite 3: Technik von Powersoft für Sound und Haptik

Seite 4: LED-Displays, 7thSense

Seite 5: Sphere-Roboter Aura