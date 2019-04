NAB2019: MixerFace und MicPort Pro

Professionelles, aber sehr kompaktes Audiozubehör im Zusammenspiel mit Mobilgeräten bietet Centrance an: MixerFace und MicPort Pro 2.

Centrance hat sich auf Zubehör für die Erstellung professioneller Audioinhalte in den Bereichen Video, Podcast, ENG und Live-Streaming konzentriert. Zwei neue Produkte bringt der Hersteller zur NAB2019.

MixerFace ist ein sehr kompakter 4-Eingang-Audiomischer. Seine Grundfläche entspricht den Abmessungen eines Reisepasses. MixerFace ist eine Kombination aus mobilem Mixer, Recorder und USB-Audio-Interface. Dabei bietet der Audiomischer laut Hersteller professionelle Klangqualität und bringt einen aufladbaren Akku mit, der acht Stunden hält.

Das Gerät kann autonom arbeiten, also auch mit einer eigenen Speicherkarte aufzeichnen. Alternativ kann es seine Signale aber auch digital an Smartphones oder Tablets weiterreichen. Neben dem Solo-Recording ist auch das redundante, parallele Aufzeichnen möglich.

»MixerFace R4R bietet One-Touch-Aufnahme, integrierte 48V-Phantomspeisung, zwei Jasmin-Mikrofone und Videokamera-Ausgang, was es zu einem ‚Schweizer Taschenmesser‘ im Einsatz macht«, sagt Michael Goodman, Centrance CEO.

MixerFace kann an einem Mikrofonständer oder einem Stativ befestigt werden und kann auch an DSLR- und Videokameras angeschlossen werden. In Verbindung mit einem Smartphone oder einer Kamera soll das Gerät die Audioqualität gegenüber herkömmlichen Audioaufnahmen auf der Kamera verbessern und so die Qualität professioneller und semiprofessioneller Videoaufnahmen erheblich steigern.

MixerFace ist in drei Modellen erhältlich. Verfügbar sind R4 für 349 US-Dollar und R4R mit einem eingebauten SD-Kartenrecorder für 449 US-Dollar. Die Version R4B mit XY-Mikrofonen und SD-Recorder soll 499 US-Dollar kosten, wenn sie ab Q2/2019 auf den Markt kommt (alles Netto-Preise).

MicPort Pro 2 ist kleiner als MixerFace und dient in erster Linie als Audio-Interface für Smartphones und Tablets. Das Gerät bietet einen kombinierten Eingang aus 6,3-mm-Klinke und XLR, es bringt auch Phantomspeisung mit. Es kann ein Filter aktiviert werden, um Körperschall und Windgeräusche zu reduzieren. Eine Kopfhörerbuchse hat das Gerät ebenfalls vorzuweisen. MicPort Pro 2 beinhaltet den Jasmine Mic Preamp von Centrance, der sich laut Hersteller durch geringes Rauschen und hohe Verstärkung auszeichnet. Das Interface läuft mit einem internen, aufladbaren Akku.

MicPort Pro 2 kostet 249 US-Dollar (Versand ab Q2/2019).