NAB2019-Video: Panasonic 8K-ROI-System im Smart Studio

Im Smart Studio präsentierte Panasonic das 8K-ROI-System und 4K-PTZ-Kameras im Zusammenspiel mit Equipment von Tecnopoint, BlackTrax und Brainstorm in einer Live AR Demonstration. Guilhem Krier erläutert im Video das Setup.

Das Smart Studio zeigt Panasonics UE150 4K-PTZ-Kamera im Zusammenspiel mit Lösungen von weiteren Herstellern, um die neuesten Entwicklungen im Bereich Augmented Reality (AR) zu veranschaulichen.







Zu den wichtigsten Produkten in diesem Live-Set gehört das 8K-ROI-System von Panasonic, das es ermöglicht, auf das superweite Sichtfeld und die HD-Ausschnitte der 8K-ROI-Kamera mit voller PTZ-Steuerung zuzugreifen und den jeweiligen Set aus mehreren virtuellen Kamerawinkeln zu verfolgen. So lassen sich quasi Mehr-Kamera-Produktionen mit weniger Kameras / Kameraleuten realisieren, so die Idee von Panasonic. Das 8K-ROI-System wurde bei der NAB-Demo von Panasonic mit dem Echtzeit-Tracking-System BlackTrax kombiniert, um bewegte Objekte am Set automatisch zu verfolgen.

Panasonics AW-UE150 4K/HD PTZ wurde bei der Demo in Kombination mit der Tecnopoint Tuning Software, Totem Teleskop-Systemen und motorisierten Boden- und Deckendolly-Systemen demonstriert.

Dank der FreeD Unterstützung der PTZ-Kamera UE150 für die Integration in virtuelle Systeme kann ein bestimmtes Setup digital gemappt werden, sodass die Bewegung des Objekts mit der Kamera und dem Tecnopoint-System verfolgt werden kann, während gleichzeitig die Live-Darstellung eines AR-Objekts oder einer Szene über einen Brainstorm-Server koordiniert wird.