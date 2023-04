Panasonic: mehr Kairos, mehr ST2110, mehr PTZ-Kameras

Panasonic rückt seine Live-Video-Produktionsplattform Kairos, IP-Produktion mit ST2110, sowie PTZ-Kameras und Robotik in den Fokus.

Vier thematische Schwerpunkte stellt Panasonic Connect bei der NAB2023 in den Vordergrund und will dabei demonstrieren, wie sich diese Themenfelder aus Herstellersicht ergänzen, verknüpfen und verbinden lassen: IP-Produktion mit ST2110, die Live-Video-Produktionsplattform Kairos, PTZ-Kameras und Robotik.

ST2110 Produktions-Ökosystem

Ein komplettes IP-Videoproduktionssystem basierend auf PTZ- und Studiokameras, angebunden an die IT/IP-Live-Videoplattform Kairos unter Verwendung von ST2110, demonstriert Panasonic an seinem NAB-Messestand — und will dabei plastisch zeigen, wie sowohl betriebliche Effizienz, wie auch Kreativität gesteigert werden können.

In der Demo von Panasonic sind die Kameras mit einem Robotersystem verbunden und damit will der Hersteller auch zeigen, wie mit sehr wenig Personal eine dynamische Kameraführung realisiert werden kann — und somit eine schlanke, effiziente Produktion Realität wird.

Mischer: Kairos und mehr

Gezeigt wird in diesem Demo-Umfeld auch die neue Kairos Touch-Control-Panel-Software. Diese Software ermöglicht es, die Multiviewer-Darstellung auf diesem Panel einfach und intuitiv zu verwenden und darüber Signale zu schalten, Makros, Szenenauswahl, Clip-Wiedergabe und andere Operationen im Kairos-System zu nutzen. Die Touch-Bedienung ist laut Hersteller einfacher und intuitiver zu verwenden, als das über die Tasten auf dem Bedienfeld möglich ist. Die Software funktioniert laut Panasonic mit einem Touch-Panel-PC — und auch ohne vorherige Installation des Kairos Creators.

Die Touch-Control-Panel-Software AT-SFTC10 wird als Software-Key angeboten, sie unterstützt aber ausschließlich Windows 10 oder 11, MacOS wird nicht unterstützt.

Außerdem stellt Panasonic bei der NAB auch seinen jüngsten Kairos-Frame aus, den Kairos Core 200 (AT-KC200). Das ist ein neues Kairos-System der Mittelklasse mit verbesserter Leistung und Funktionalität.

Neue PTZ-Kamerasysteme mit Zusatzfeatures

Die Produktpalette der PTZ-Kamerasysteme von Panasonic, die jetzt schon ihr 15-jähriges Bestehen feiert, ist breit aufgefächert, passend für unterschiedliche Budgets und Anwendungsanforderungen.

Zu den jüngsten Modellen gehört das soeben vorgestellte, neue PTZ-Flaggschiff AW-UE160W/K von Panasonic. Das ist eine 4K-Kamera, die ST2110 beherrscht und eine Empfindlichkeit von F14/2.000 lx bietet — das ist durchaus mit Studiokameras vergleichbar.

Außerdem zeigt der Hersteller auch die ganz neue 4K60p-Outdoor-PTZ-Kamera AW-UR100. Diese wettergeschützte Kamera mit einem optischen 24-fach-Zoom bietet ein horizontales Weitwinkelobjektiv mit 74,1° für Panoramaaufnahmen und stellt ein Signal mit 4K/60P bereit. Außerdem verfügt die Kamera über drei Arten von Bildstabilisierungssystemen für verwacklungsfreie Videos: optische Bildstabilisierung (OIS), elektronische Rollkorrektur (EIS) und Schwenk-Neige-Bildstabilisierung (Dynamic Image Stabilizing System-DISS).

Die AW-UR100 kann laut Hersteller auch sehr anspruchsvollen Außenumgebungen standhalten, etwa auch in stark korrodierender, salzhaltiger Luft, an Flughäfen oder bei Außenveranstaltungen, die Regen, Wind, Schnee oder intensivem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Das Gehäuse ist hermetisch abgedichtet, hält also Wind, Staub und Sand ab, ein Defroster wärmt bei Bedarf das Objektiv auf, um die Bildung von Reif, Eis oder Kondensation bei extremen Temperaturen bis zu -15 °C zu verhindern. Ein Scheibenwischer sorgt dafür, dass die Linse auch bei Nässe klar bleibt.

Die AW-UR100 erfüllt mit ihren zahlreichen Schnittstellen für die wichtigsten Basisbandübertragungen, wie 3G-SDI, 12G-SDI und Glasfaser, sowie der Unterstützung verschiedener IP-Protokolle, einschließlich NDI und SRT, eine Vielzahl von Anforderungen bei Außenaufnahmen. FreeD wird ebenfalls unterstützt, was den Aufbau von AR/VR-Systemen ermöglicht.

In einem nachgebildeten Klassenzimmer demonstriert Panasonic PTZ-Kameras mit kamerainterner Auto-Tracking-Funktion. Dieses Feature bietet Panasonic auch für schon vorhandene, installierte PTZ-Kameras an.

Die PC-basierte Auto-Tracking-Software nutzt laut Hersteller Deep Learning für eine präzise Erkennung, selbst wenn mehrere Personen anwesend sind — und die in PTZ-Kameras integrierte Auto-Tracing-Funktion bietet eine einfache Integration und eine einfache Systemkonfiguration.

Weitere neue Studiokamera

AK-PLV100GSJ: Eine ST2110-4K-Studiokamera mit S35-Sensor und PL-Objektivanschluss und 5,7K-S35-mm-Sensor. Mehr zu dieser Kamera gibt es bei film-tv-video.de in Kürze.