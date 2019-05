NAB2019-Video: Sony FS7 ENG Style Build-Up Kit

Mit dem ENG Style Build-Up Kit kann die Sony FS7 bzw. FS7 Mark2 so erweitert werden, dass sie sich nahezu wie ein klassischer ENG-Camcorder nutzen lässt. Claus Pfeifer stellt das Kit im Video vor und präsentiert zudem einen E-zu-B4-Mount-Adapter, der es ermöglicht, Broadcast-Objektive mit der FS7 zu nutzen.

Sony präsentiert mit dem CBK-FS7BK ein ENG-Kit, das es ermöglicht, die Camcorder Sony FS7 bzw. FS7 Mark2 wie ENG-Camcorder zu nutzen. Das Kit besteht aus einer Extension Unit, die direkt am Camcorder angeflanscht werden kann. Der Adapter beinhaltet einen Slot für einen Audiofunkempfänger in den üblichen Abmessungen wie bei Schultercamcordern (2-Kanal-Receiver von Sony oder anderen Herstellern). Außerdem bietet der Adapter die Funktionalität und die Schnittstellen für Streaming und File-Transfer (WLAN oder 4G/LTE). Ebenso integriert: XDCAM-Air-Funktionalität inklusive QoS-Streaming mit Dual-Link-Verbindung.

Zudem bietet der Adapter Schnittstellen für Genlock, Timecode und Raw-Output. und es können Sony-Akkus der Bauform BP-GL und BP-FL sowie damit kompatible Dritthersteller-Akkus verwendet werden. Weiter sind ein ENG-Sucher und eine passende Cheeseplate Teil des Kits. Sony will das Kit ab Dezember 2019 zum Nettopreis von 6.500 Euro ausliefern.







Ebenfalls neu ist ein B4-Mount-Adapter. Er passt die 2/3-Zoll-Zooms mit B4-Mount an den E-Mount des Camcorders an — in elektrischer wie in optischer Hinsicht.

Der Bildkreis des B4-Zoomobjektivs wird durch ein Linsensystem im Adapter auf 13,5 mm vergrößert. Der Adapter schluckt laut Hersteller ungefähr eine halbe Blende. Der Adapter ermöglicht nach Sony-Angaben den werkzeuglosen Objektivwechsel. Die Aberrationskompensation Alac soll später ebenfalls funktionieren, sobald das mit einer späteren Software-Version des Camcorders nachgerüstet wird (soll 2020 folgen).

Es soll auch möglich sein, dass mit dem Rec-Button des ENG-Zooms der Camcorder gestartet und gestoppt werden kann. Im Sucher sollen auch Blenden- und Schärfenwerte angezeigt werden.

Ab Dezember 2019 soll der B4-Mount zum Nettopreis von 5.000 Euro angeboten werden.