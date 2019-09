IBC2019: Blackmagic zeigt Video Assist 12G und Atem Mini

Neue Video Assist Modelle erweitern jede Kamera um ein Großdisplay für HDR-Monitoring. Atem Mini dient als Live-Produktionsmischer speziell zum Livestreamen auf YouTube und Skype.

Mit dem konkurrenzlos günstigen Live-produktionsmischer Atem Mini und mit Video Assist 12G hat Blackmagic attraktive IBC-Neuheiten im Gepäck.







Atem Mini

Der neue preisgünstige Live-Produktionsmischer Atem Mini ist speziell darauf ausgelegt, Livestreaming auf YouTube und Geschäftspräsentationen über Skype zu ermöglichen.

Der Anschluss eines Atem Mini ermöglicht das Live-Umschalten zwischen vier Videokameraquellen. Der in den Mischer integrierte DVE-Prozessor ermöglicht Bild-in-Bild-Effekte und eignet sich somit ideal für Live-Kommentar. Zudem sind mannigfaltige Videoeffekte verfügbar. Fürs Livestreaming hat der Atem Mini einen USB-Ausgang, der wie eine Webcam funktioniert. Nutzer können darüber auf beliebige Videosoftwares zugreifen. Der Mini-Mischer weist ebenfalls einen HDMI-Videoausgang für Projektoren auf. An die Mikrofoneingänge kann man Tisch- und Ansteckmikrofone für Interviews und Präsentationen anschließen.

Die Programmausgabe erfolgt sowohl über einen HDMI-Videoausgang als auch über einen USB-Port. Die Bedienelemente sind leicht zu ertasten, sodass man den Mischer sogar während einer Präsentation steuern kann.

Benutzer können Übergänge wie häufig verwendete Überblendungen oder aufregendere Effekte wie Dip-to-Color, DVE-Squeeze und DVE-Push auswählen. Es gibt auch einen Still Store für Standbilder, Titel und Grafiken, auf den man über eine externe Bediensoftware von einem Computer zugreifen kann.

Der Mischer hat vier separate HDMI-Eingänge für den Anschluss von bis zu vier hochwertigen Consumer-Videokameras. Abweichende Videonormen von angeschlossenen Quellen werden im Mischer synchronisiert.

Die Atem Software Control App erlaubt die volle Kontrolle über alle Mischerfunktionen. Die Software ist sowohl für Mac als auch für Windows kostenlos. Atem Software Control ist visuell der Bedienoberfläche eines Mischers nachempfunden und beinhaltet Menüpaletten für schnelle Anpassungen. Bei der Verbindung per Ethernet können mehrere Benutzer von verschiedenen Computern mit Atem Software Control arbeiten. Man kann den Mischerstatus sogar als XML-Datei speichern. Für die Wiedergabe von Clips sind auch HyperDeck Diskrekorder auf diese Weise per Ethernet steuerbar.

In den integrierten Media Pool kann man für Titel, Eröffnungstafeln und Logos bis zu 20 separate RGBA-Grafiken in Sendequalität laden. Für komplexe Effekte wie grafische Wischblenden können Benutzer Standbilder verwenden. Nutzer können im Still Store gespeicherte Grafiken bequem mit der inkludierten Atem Software Control Anwendung verwalten oder die Medien mithilfe des Atem Photoshop Plug-ins direkt aus Photoshop herunterladen. Der Atem Advanced Chroma Keyer ermöglicht Chroma- oder Luminanz-Keying.

Der mit einem 12 kanaligen internen Fairlight Audiomixer ausgestattete Atem Mini macht komplexe Live-Audiomixe möglich. Acht Mixerkanäle werden aus den HDMI-Eingaben herausgelöst und zwei weitere Stereokanäle über die 3,5mm-Mikrofonanschlüsse am Gehäuserücken bereitgestellt.

Funktionsmerkmale des Atem Mini

Miniaturisiertes bedienfeldgesteuertes Design

Unterstützt Livestreaming auf allen Medienplattformen wie YouTube

Funktioniert für Multicam-Geschäftspräsentationen über Skype

Bietet Anschlussmöglichkeiten für bis zu vier Kameras oder Computer

USB-Ausgang fungiert als Webcam und unterstützt jede Videosoftware

Umfasst eine breite Palette an professionellen Videoeffekten

HDMI-Videoausgang ermöglicht Programm-Direktaufzeichnungen

Zwei Stereoaudioeingänge dienen dem Anschluss von Tisch- oder Ansteckmikrofonen

Umfasst einen DVE Prozessor für Bild-in-Bild-Effekte und DVE-Übergänge in vollem HD

Bietet Übergänge in Broadcast-Qualität einschließlich Mix, Dip und Wipe

Interner Medienspeicher für 20 RGBA-Grafiken für Titel, Eröffnungstafeln und Logos

Umfasst einen Atem Advanced Chroma Keyer für die Arbeit mit Green- oder Bluescreens

Betrieb im Cut-Bus- oder im professionellen Mix-Effekt-Modus

Audiomixer unterstützt Limiter, Kompressor, 6-Band-Equalizer und mehr

Automatische Normwandlung und Re-Synchronisierung an allen HDMI-Eingängen

Eingebaute Ethernet-Steuerung und SDK ermöglichen die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen

Kompatibel mit allen professionellen Atem Hardware-Bedienpulten

Verfügbarkeit und Preis

Der Atem Mini ist ab November 2019 für 295 USD erhältlich.

Video Assist 12G

Blackmagic Design hat mit dem Blackmagic Video Assist 12G zwei neue Modelle seiner Monitoring- und Aufzeichnungslösung vorgestellt. Die neuen Modelle verfügen über hellere HDR-Bildschirme, integrierte Videoscopes, leistungsfähigere Akkus, 12G-SDI und mehr.

Der Blackmagic Assist 12G HDR, erhältlich als Fünf- als auch der Siebenzöller, ermöglicht professionelles Monitoring und Aufzeichnungen mit sämtlichen SDI- oder HDMI-Kameras in allen HD, Ultra-HD-, 2K- und 4K-DCI-Formaten. Die neue optimierte Bauweise umfasst Innovationen wie hellere Bildschirme für HDR-Arbeit, einen Tally-Indikator, vier integrierte Scopes, erweiterte Focus-Assist-Funktionen, 3D-LUTs und die Aufzeichnung in nativem Blackmagic RAW mit kompatiblen Kameras.

Die sowohl in das 5-Zoll- als auch das 7-Zoll-Modell integrierten 12G-SDI- und HDMI-2.0-Anschlüsse unterstützen Aufzeichnungen von buchstäblich jedem Gerät in Formaten bis 2160p/60. Ein hellerer Touchscreen sorgt für klare Sicht auf HDR-Digitalfilmaufnahmen und stellt auch bei Außendrehs in hellem Sonnenlicht die Motive klar dar. Das neue Design ermöglicht den Einsatz von leistungsstärkeren Akkus und unterstützt zwei handelsübliche Sony-Akkus der L-Serie.

Beide verfügen über eine Touch-Bedienoberfläche und bieten 12G-SDI-Anschlüsse für hohe Frameraten in Ultra HD, analoge Audioeingänge, einen USB-C-Port für Aufzeichnungen auf externe Laufwerke sowie einen Lautsprecher an der Frontblende und eine seitlich verbaute Kopfhörerbuchse.

Über die Eingänge kann man ihn an beliebige Consumer-Kameras, Broadcast-Kameras oder sogar DSLR-Kameras anschließen. Egal, mit welcher Schnittsoftware gearbeitet wird, mit der Codecoption für die Aufzeichnung in Apple ProRes, Avid DNx und Blackmagic RAW unterstützt der Video Assist sie alle. Auf kompatiblen Kameras lässt sich mit Blackmagic RAW dann sogar auf RAW-ähnliche Workflows upgraden.

Der Video Assist verwendet gängige handelsübliche SD-Karten und ermöglicht die Aufzeichnung auf überall erhältliche Speicherkarten. Das größere 7-Zoll-Modell des Video Assist 12G hat sogar zwei SD-Kartenschächte. Volle Karten sind bei laufender Aufzeichnung austauschbar.

Der Video Assist ist mit einem breiten Spektrum an Video- und Audioanschlüssen ausgestattet. Sie umfassen 12G-SDI-Anschlüsse für SD-, HD- und Ultra-HD-Geräte. Für HDMI-Kameras und für das Monitoring auf Fernsehgeräten und Beamern des Consumer-Segments sind auch HDMI-Anschlüsse vorhanden. Am Siebenzöller finden sich zudem Mini-XLR-Eingänge für eingehenden Ton von Mikrofonen und externen Audiomischern. Der Video Assist kommt überdies mit einem verriegelbaren 12V-DC-Stromanschluss.

Bei der Arbeit mit HDR-Formaten passen sich sogar die integrierten Scopes den HDR-Formaten an. Dateien werden mit den korrekten HDR-Informationen versehen und die HDR-Videonorm an SDI- und HDMI-Eingängen automatisch erkannt. Statische Metadaten in PQ- und HLG-Formaten werden gemäß der ST2084-Norm verarbeitet. Das LCD mit seinem besonders breiten Farbumfang meistert die Farbräume Rec.2020 und Rec.709. Der Farbumfang des in den Video Assist verbauten LCD beherrscht sogar das DCI-P3-Format zu 100 Prozent.

Die SDI- und HDMI-Anschlüsse sind multiratefähig und meistern somit SD, HD und Ultra HD. Die SD-Formate umfassen NTSC und PAL. HD-Normen in 720p umfassen 720p/50 und 59,94 fps. Die HD-Halbbildformate 1080i umfassen 1080i/50 und 59,94i. Die HD-Formate in 1080p umfassen 1080p/23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94 und 60 fps. Selbst die Arbeit mit 1080-PsF-Formaten ist möglich. Ultra HD wird bis 2160p/59,94 unterstützt. Für Digitalfilmdrehs können Benutzer 2K- und 4K-DCI-Material mit Raten bis 25 fps aufzeichnen.

Der Video Assist zeichnet in regulären offenen Dateiformaten auf, sodass keine Zeit mit dem Transkodieren von Medien vertan wird. Man kann von beliebigen HDMI- oder SDI-Kameras branchenübliches ProRes oder DNx in allen Formaten in 10-Bit-Dateien aufzeichnen oder von kompatiblen Kameras Blackmagic-Raw-Material in 12-Bit-Dateien.

Der in den Blackmagic Video Assist 12G eingebaute professionelle Audiorecorder liefert eine sehr gute Tonqualität. Beim Arbeiten mit SDI-Formaten können Benutzer Ton über 2, 4, 8 oder 16 Kanäle in Echtzeit aufzeichnen. Fürs Monitoring können Benutzer sich die Onscreen-Audiopegelmeter wahlweise als VU- oder PPM-Meter anzeigen lassen.

Features des BlackMagic Video Assist 12G:

Praktisch für Liveproduktionen, Digital Signage und Archivierung

Modernes Design mit Touchscreen-Steuerung zur schnellen Bedienung

Erweitert Kameras um besseres Monitoring und Codecs für die Aufzeichnung

Große LC-Displays für Fokussierhilfen auf Digitalfilmniveau

Support für SD-/USH-II-Karten für gängige Speichermedien

Zeichnet direkt auf externe USB-C-Laufwerke auf

12G-SDI und HDMI für Aufzeichnungen in SD, HD und Ultra HD

Modernes helles 2500-Nit-LCD mit breitem Farbumfang und HDR-Support

Integrierte Videoscopes mit Waveform, Vektorskop, Parade und Histogramm

Aktuellste Multirate-12G-SDI-Technologie für SD, HD und Ultra HD

3D-LUTs beim Monitoring und während der Aufnahme anwendbar

Standardmäßige, mit gängigen Softwares kompatible offene Standardformate

Aufzeichnungen in Blackmagic RAW auf unterstützten Kameras von Fremdherstellern

Support für professionelles mehrkanaliges Digital- und Analogaudio

In 11 verbreiteten Sprachen lokalisiert

Kompatibel mit gängiger NLE-Software wie DaVinci Resolve

Der Blackmagic Video Assist 12G ist ab September 2019 für 795 USD bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit erhältlich.