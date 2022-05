Neue Blackmagic Atem Panels

Zwei neue Bedienpanels für alle Atem-Mischer kombinieren innovatives Design und leistungsstarke Sendetechnik.

Blackmagic Design kündigte zwei neue, mit allen Atem Mischern einsetzbare Atem Hardware-Bedienpanels an. Die mit je 30 und 40 Tasten ausgeführten neuen Atem 2 M/E Advanced Panel Modelle sind zwar groß genug, dem Benutzer selbst für die größten Atem Mischer dedizierte Steuerelemente zu bieten, aber dennoch so kompakt, dass sie in jedem Studio Platz finden. Die neuen Pulte bieten die Funktionsmerkmale, die man vom Atem 2 M/E Advanced Panel mit 20 Eingangstasten kennt, sind jedoch von der Bauform breiter angelegt und mit 30 bzw. 40 Eingabetasten ausgestattet. Wie der Vorgänger bieten auch die beiden neuen Modelle mehrere LCDs für benutzerdefinierte Tastenkennungen, mehrere separate Systemsteuerungs-LCDs, zwei Blendenhebel zur Fadersteuerung und mehr.

Atem Advanced Panels eröffnen Nutzern enorm viele Steuermöglichkeiten, um das Optimale aus ihren Atem Constellation Mischern herauszuholen und noch komplexere Effekte zu gestalten. Gleichzeitig ermöglicht die Arbeit mit griffigen, hochwertigen Tasten, Reglern und einem Blendenhebel einen viel schnelleren und gleichzeitigen Zugriff auf alle Features des Mischers.

Atem Constellation Mischer sind darauf ausgelegt, Nutzern den modernsten Workflow fürs Livemischen zu geben. Im Inneren der Atem Constellation Mischer gibt es getrennte Busse für Programm und Vorschau, mit denen man Quellen schnell und präzise umschalten kann.

Nach Auswahl der gewünschten Transition erscheinen auf dem LCD die für den jeweiligen Übergang verfügbaren Optionen. Dort lassen sich die Parameter ohne Navigieren durch komplexe Menüs ändern und alles ist unmittelbar verfügbar. So eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten fürs Mischen. Man kann sogar direkt auf dem Programmbus schneiden. Atem Advanced Panels verfügen über alle Steuerelemente, die man für den Schnellzugriff auf sämtliche Übergangsarten benötigt.

Atem Mischer bieten Nutzern wiederum eine breite Palette an Übergangsarten. Es sind SMPTE-konforme Wischblenden verfügbar, ebenso wie Wipes mit weichgezeichneten Kanten für verspielte Übergänge, die spannender als einfache Überblendungen wirken. Dip-Übergänge »tauchen« durch eine Farbe ins nächste Bild. Mit dem Blendenhebel können Nutzer Übergänge manuell auf das Präziseste steuern und so die volle Kontrolle ergreifen.

Alle Atem Advanced Panels haben einen Joystick, mit dem man DVE für individuelle Bild-im-Bild-Effekte perfekt platzieren kann. Alternativ benutzt man die Softregler und LCD-Menüs für Modifikationen an DVE-Position, -Größe und anderen Eigenschaften wie Beleuchtungs- oder Schlagschatteneffekten. Per DVE kann man auch Grafiken ins Bild fliegen lassen oder einen der vorprogrammierten Push- und Squeeze-Übergänge auswählen.

Mit dem ergonomischen Blendenhebel können Nutzer bei Liveaufführungen spontan perfekte Übergänge fahren. Manchmal erfordert die Atmosphäre eines Live-Events das Steuern von Übergängen nach Gefühl, damit sie mit den Aktionen von Kameraleuten und Darstellern harmonieren.

Mithilfe des Joysticks lassen sich Elemente auf dem Bildschirm hin und her bewegen. Mit der dreiachsigen Steuerung kann man die Position von Wischmustern entlang der X-, Y- und Z-Achsen sowie die Platzierung von Atem Constellation DVE anpassen. Die Joystick-Steuerung für DVE ist ideal, um Livevideo über Video zu positionieren. Für den perfekten Bild-im-Bild-Effekt skaliert man so die Größe, bewegt den DVE nach oben oder unten bzw. von links nach rechts. Alternativ benutzt man den Joystick, um den DVE zu verschieben und Start- und End-Bildschirmpositionen für eigene animierte DVE-Bewegungen vorzugeben.

Zu jedem LCD gehört ein Tastenblock für direkten Zugriff auf jede Funktion sowie weitere Multifunktionstasten und -regler. Für Keyer, Übergänge, DVE, Farbgeneratoren sowie Videonormen, Multiview-Einstellungen und sogar für die Neubelegung von Eingabetasten stehen Hunderte Mischerparameter bereit. Auch haben Anwender die Möglichkeit, zehn individuelle Setups direkt auf dem Pult zu speichern und abzurufen.

Ein weiterer Pluspunkt der Atem Advanced Panels ist die integrierte Makrofunktion. Darüber lassen sich mühelos eigene Makros aufzeichnen und bei Bedarf auf Knopfdruck wiedergeben. Überdies ist zum Arbeiten mit Makros kein Computer erforderlich, weil man sie mit demselben Hardware-Bedienpult auslösen kann, auf dem man ohnehin mischt. Jeder Makrotaste kann ein beliebiges Makro zugewiesen werden. Die LCD-Zeile unter den Tasten zeigt dann an, welche Taste derzeit mit welchem Makro belegt ist.

»Die beiden größeren Ausführungen des Atem 2 M/E Advanced Panels sind spannend, weil sie Nutzern sogar mit den größten Atem Constellation Mischern immer noch die volle Kontrolle geben, aber dank ihrer geringeren Bautiefe weniger Platz als ein Atem 4 M/E Advanced Panel beanspruchen«, sagte Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. »Mit vielen individualisierbaren LCDs für dynamische Tastenkennungen und -farben sowie einer enormen Anzahl an Bedienelementen heben die neuen Modelle die Atem Live-Produktionsmischer auf ein ganz neues Niveau. Wir glauben, dass es Nutzern mit den neuen Modellen möglich wird, sich die denkbar innovativsten Fernsehstudios zu bauen«

Funktionsmerkmale der Atem 2 M/E Advanced Panel Modelle mit 30 und 40 Tasten

Bis zu 40 separate Eingabetasten mit individualisierbaren Kennungen und Farben

Übergangssteuerung für die zügige Auswahl von Übergangsarten

Schnelle Auswahl von Wipe-Arten über die Systemsteuerungs-LCDs

Unterstützung für DVE-Übergänge und Platzierung per Joystick

Blendenhebel für manuelle Übergangssteuerung

Separate Systemsteuerungs-LCD für jede M/E-Zeile

Unterstützung für direkte Auslösung von Makros an jedem Auswahlbus

Verfügbarkeit und Preis

Die Atem 2 M/E Advanced Panel Modelle mit 30 und 40 Tasten sind im Juni bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit zu Preisen ab 7.695 USD erhältlich.