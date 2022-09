Blackmagic: Atem Mini SDI und Ultimatte-Hardware ab 615 Euro

Blackmagic Design kündigt neue Hardware-Modelle des Chromakeyers Ultimatte 12 an: in Form von vier Echtzeit-Compositing-Prozessoren. Simon Westland stellt sie gemeinsam mit Atem Mini SDI im Video vor.

Es gibt folgende neue Ultimatte-Modelle dieses Echtzeit-Chromakeyers:

Ultimatte 12 HD

Ultimatte 12 4K

Ultimatte 12 8K

Ultimatte 12 HD Mini Modell mit HDMI-Anschlüssen

Ultimatte 12 HD Mini ist ab 615 Euro zu haben und wurde entwickelt, um Atem-Mini-Benutzern die Vorteile eines Echtzeit-Chromakeyers in Broadcast-Qualität zu bieten.







Alle Ultimatte 12 Modelle verfügen über integrierte Framestores, um Standbilder als Hintergründe zu keyen – ohne Kosten für externe Geräte. So lässt sich ein Compositing komplett mit einem Ultimatte erstellen.

Alle Modelle produzieren qualitativ identische Compositings. Es werden automatisch interne Mattes generiert, damit unterschiedliche Teile des Bilds entsprechend ihrer Farben separat verarbeitet werden. Benutzer profitieren von feinen Kantendetails an den wichtigsten Stellen wie Haaren sowie von weicheren Übergängen zwischen Farben oder anderen Objekten. Möglich macht das eine neue mathematische und Subpixelverarbeitung für hohe Qualität und Klarheit.

Bei Live-Produktionen ist schnelles Arbeiten angesagt. Dafür beherrscht der Ultimatte 12 One-Touch-Keying. Diese Technologie analysiert eine Szene und legt automatisch mehr als 100 Parameter fest, die ohne viel Aufwand durch die Operator für hochwertige Keys sorgen. One-Touch-Keying beschleunigt den Workflow enorm und lässt Benutzer mühelos Keys freistellen. Während der Anwender sich auf das Programm konzentriert, übernimmt Ultimatte 12 den Rest.

Dank des optimierten Streulicht-Algorithmus des Ultimatte 12 gehören grüne Farbstiche und Spill der Vergangenheit an, betont Blackmagic. Ultimatte entfernt solche Verfärbungen und schafft realistisch aussehende virtuelle Umgebungen. Deshalb bereiten Schatten oder transparente Objekte mit Reflexionen kein Kopfzerbrechen mehr. Ultimatte 12 tastet Farben automatisch ab, generiert nahtlose Mattes für Wände, Böden und andere Bereiche des Bilds und korrigiert diese.

Ultimatte 12 4K und Ultimatte 12 8K kommen mit leistungsstarken 12G-SDI-Anschlüssen. 12G-SDI bietet Ultra HD mit hohen Frameraten über einen einzigen BNC-Anschluss, der sich auch mit regulärem HD-Equipment verbinden lässt.

Das Ultimatte 12 HD Mini Modell hat spezielle Funktionen, die die Konvertierung von SDI-Kamerasteuersignalen zu HDMI gestatten. So kann ein Atem SDI Mischer eine per HDMI angeschlossene Blackmagic Pocket Cinema Camera steuern. Die von Atem Mischern per SDI übermittelten Kamerasteuersignale werden von diesem Ultimatte Modell in HDMI für die Kamera umgewandelt. Gibt der Benutzer nun über das Ultimatte Dienstprogramm eine Kameranummer vor, kann er den kamerainternen Farbkorrektor, das Tally und sogar die Remote-Aufzeichnung steuern.

Alle Ultimatte 12 Modelle kommen mit der kostenfreien Ultimatte Software Control für Mac und Windows. Das Hauptfenster bietet Zugriff auf Menüs mit unterschiedlichen Funktionen.

»Ultimatte ist seit über 40 Jahren der leistungsfähigste Broadcast-Keyer der Welt«, erklärt Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. »Wir freuen uns, mit den Ultimatte 12 Modellen der Generation 2 dieselbe Power nun in HD, Ultra HD und bis zu 8K zu bieten und damit mehr Benutzern Zugang zu dieser unglaublichen Technologie zu verschaffen. Alle Modelle – vom Ultimatte 12 HD Mini bis zum Ultimatte 12 8K – haben dieselben hochentwickelten Bildverarbeitungs-Algorithmen zum Erstellen von beeindruckenden Broadcast-Compositings und sogar virtuellen Filmsets. Ich bin gespannt darauf, was unsere Kunden – insbesondere diejenigen, für die das Keying neu ist – mit dem neuen Ultimatte kreieren.«

Verfügbarkeit und Preis

Alle neuen Ultimatte 12 Modelle sind ab sofort erhältlich. Ultimatte 12 HD Mini kostet 615 Euro, Ultimatte 12 HD gibt‘s für 1.095 Euro, das Ultimatte 12 4K Modell kostet 3.035 Euro und Ultimatte 12 8K kostet 8.509 Euro (alles Nettopreise).

Atem Mini SDI

Weitere Infos über den Atem Mini SDI-Mischer finden Sie hier.