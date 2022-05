FMX2022: positive Bilanz nach erster Hybrid-Konferenz

Die 26. Ausgabe der VFX-Messe FMX war auch die erste Hybrid-Version.

Die FMX2022 stand unter dem Motto »Changing the Game«. An drei Tagen vor Ort im Stuttgarter Haus der Wirtschaft und einem Online-Tag brachte die Fachkonferenz vom 3. bis 6. Mai 2022 ein umfangreiches Programm auf die (virtuelle) Bühne.

Aufgrund der anhaltenden Pandemie hatte der Veranstalter bereits Ende April 2022 entschieden, den Verkauf von Vor-Ort-Tickets bei der FMX zu limitieren, um so eine für alle Beteiligten angenehme Publikumsgröße zu erreichen.

Das selbstgesteckte Ziel von 3.300 Teilnehmenden wurde damit erreicht.

Auch der Program Chair der FMX2022, Haz Dulull, zeigt sich begeistert: »Die FMX war für mich als diesjähriger Program Chair aufregend, inspirierend und emotional. Von den internationalen Besucher*innen, die sich wieder persönlich treffen und austauschen konnten, über potenzielle Geschäftsabschlüsse und Partnerschaften, bis hin zu einem Virtual-Production-Set, das wir allen, die an der FMX teilnahmen, zum Ausprobieren bereitstellen konnten. Damit haben wir nicht nur einen Weg geschaffen, diese Technologie unserem Publikum zugänglich zu machen, sondern auch die Art verändert, wie wir die Konferenz mit dem großartigen Team der FMX und deren Partnern gestalten, die uns dabei unterstützt haben.«

Unter dem Motto »Changing the Game« gaben mehr als 300 internationale Referentinnen und Referenten in mehr als 180 Präsentationen und 60 Live-Q&As vor Ort und online Einblicke in die neuesten Projekte und Entwicklungen der Film- und Medienproduktion, berichtet der Veranstalter: von der Animation und visuellen Effekten über immersive und interaktive Medien bis hin zu Storytelling, Produktion und Nachhaltigkeit.

Themen waren unter anderem der oscar-prämierte Film »Dune«, die Stop-Motion-Anthologie »The House«, die erfolgreiche Animationsserie »Arcane« sowie Präsentationen von Branchen-Legenden wie Chris Corbould und Paul Debevec. Das Publikum der FMX war international und stammte aus mehr als 60 Ländern der Welt, laut FMX.

Die meisten Präsentationen bleiben bis zum 31. Mai auf der FMX-Website per Video on Demand verfügbar.

Petra Olschowski, Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, zog ebenfalls ein positives Fazit: »Wir freuen uns sehr, dass die FMX wieder da ist, wo sie hingehört: mittendrin im Geschehen, vor Ort in Stuttgart, mit unglaublich vielen engagierten Besucherinnen und Besuchern. Mein Dank gilt allen Referentinnen und Referenten der FMX, den teilnehmenden Hochschulen, Firmen, Partnerinnen und Partnern, Sponsorinnen und Sponsoren für ihr Engagement – sei es nun in Präsenz oder online.«

Project Manager Mario Müller zieht eine positive Bilanz: »Wir sind überglücklich, wie toll die erste Hybrid-Ausgabe der FMX angenommen wurde, und dass so viele Leute vor Ort und online dabei waren. Unser Dank gilt allen Teilnehmenden, Speakern und Partnern, die die FMX 2022 zu so einem positiven Erlebnis gemacht haben. Besser hätte es gar nicht laufen können.«

Die 27. Ausgabe der FMX soll vom 25. bis 28. April 2023 stattfinden.