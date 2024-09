IBC2024: How we do it

Die Messeberichterstattung von film-tv-video.de läuft zwar seit vielen Jahren ähnlich ab, aber es gibt doch in jedem Jahr einige Aspekte, die sich verändern. Dazu gehören auch das eingesetzte Equipment und der Workflow. Der folgende Text gibt einen kurzen, aktuellen Einblick in unsere Abläufe und die bei der IBC2024 genutzte Hard- und Software.

Die Videos, Fotos und Infos, die das Team vor Ort in Amsterdam während der Messe sammelt, müssen anschließend aufbereitet, zu IBC2024-News kombiniert und in die Website film-tv-video.de eingepflegt werden. Das passiert in Amsterdam und in Deutschland.

Was Sie sehen

Auf der Startseite von film-tv-video.de sehen Sie immer die aktuellsten, zuletzt ergänzten Meldungen.

Alternativ können sie die IBC2024-News auch als Liste anzeigen lassen, indem Sie direkt auf die entsprechende Seite gehen oder die Messe-News über die Navigation am oberen Seitenrand aufrufen.

Alle IBC2024-News werden in Kurzform auch auf den Social-Media-Kanälen von film-tv-video.de bei LinkedIn, X und Facebook veröffentlicht.

Die während der Messe produzierten Videos werden einerseits direkt auf film-tv-video.de in die jeweiligen Artikel eingebettet, sie stehen aber auch auf unserem Youtube-Kanal zur Verfügung.

Grundlegendes Setup

Die meisten Meldungen bestehen aus Text und Fotos. Dafür reichen klassische Utensilien wie verschiedene Fotoapparate, Laptops, Handys und Tablets aus: Die Texte und Bilder werden dann entsprechend in unser Content-Management hochgeladen, dort ergänzt und schließlich freigeschaltet.

Einige Meldungen enthalten zusätzlich auch Videos. Die drehen wir vor Ort, und einige davon werden auch sofort in Amsterdam nachbearbeitet und noch während der laufenden Messe veröffentlicht. Der Rest wird nachträglich geschnitten und im Anschluss an die Messe publiziert.

Beim Equipment und den Workflows im Videobereich gibt es praktisch bei jeder Messe kleinere oder größere Änderungen. Das betrifft sowohl die Aufnahmegeräte wie auch die verwendeten Softwares und Arbeitsweisen.

Neu in diesem Jahr: Die meisten IBC2024-Videos drehen wir mit einer spiegellosen Canon EOS C70 mit einem Canon RF 24-70 F2.8 L IS USM Objektiv.

Die Kamera erlaubt ein vergleichsweise kompaktes Setup, was bei langen Messetagen und Wegen ein echter Vorteil ist.

Gedreht wird während der IBC2024 im UHD-Modus. Der Schnitt und die Nachbearbeitung des gedrehten Materials erfolgen mit Adobe Premiere Pro CC2024 auf einem Apple Macbook Pro.

Für weitere, spontanere Videos im Rahmen der IBC2024-News nutzen wir zusätzlich auch die Kamera DC-S5 von Panasonic mit UHD-Videofunktion (mehr dazu weiter unten).

