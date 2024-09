IBC2024: Die Messe beginnt

Am Freitag öffnet die IBC2024 ihre Pforten, bis einschließlich Montag gibt es Gelegenheit zum Messebesuch.

Der Vortag der Messe ist für viele Besucherinnen und Besucher der IBC in Amsterdam der Anreisetag, und auch in diesem Jahr herrschte auf dem Messegelände am Vortag schon reges Treiben. Etliche holten sich auf dem Gelände der RAI ihre Badges ab und verschafften sich einen ersten Überblick.

Die Redaktion von film-tv-video.de wird die Messe begleiten und viele Messe-Neuheiten in Texten und Videos vorstellen. In den kommenden Tagen wird das Nachrichtenaufkommen also höher sein als üblich.

Wir freuen uns auf viele interessante Neuheiten!