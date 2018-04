Robycam in der Champions League

Beim Champions-League-Spiel Bayern-Madrid war das Seilkamerasystem Robycam im Einsatz und sorgte für Bilder aus der Vogelperspektive.

Das Robycam-Seilkamerasystem von Broadcast Solutions sorgte beim Champions-League-Spiel FC Bayern gegen Real Madrid in der Münchner Allianz Arena für spektakuläre Bilder aus der Vogelperspektive.

Das Seilkamera-System ermöglicht in Kombination mit einer leistungsfähigen Steuerung gyrostabilisierte 3D-Kamerabewegungen in allen drei Achsen: Pan, Tilt, Roll. Das System verfügt zudem über eine »Auto-Horizon«-Funktion, die in der Lage ist, das Bild bei Wind oder bei starken Bewegungen gerade auszurichten.

Das Robycam-System verwendet vier echtzeit-gesteuerte automatische Winden und ein ausgeklügeltes Bewegungssteuerungssystem, das millimetergenaue und schnelle Kamerafahrten erlaubt – bis zu 8 m/s in allen Achsen sind möglich. Das größte System hat einen Aktionsradius von bis zu 250 m x 250 m und mehr.

Robycam verfügt zudem über eine fünfte Winde, die eine Glasfaserleitung im Master-Slave Modus mitführt. Dadurch kann das System auch in der Höhe variabel eingesetzt werden.

Das Seilkamerasystem ist voll-redundant ausgerichtet (USV-Einheiten an jedem Rechner) und verfügt auch über die notwendigen Zertifizierungen der DGUV17/18 (früher BGV-C1), um über Menschen zu fliegen – also etwa bei Fußballspielen, Konzerten oder anderen Sport-Events eingesetzt zu werden.