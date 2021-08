Europa League und Conference League bei TVNow

Die Mediengruppe RTL Deutschland hat dieÜbertragungsrechte für die Europa League und die neu geschaffene Europa Conference League erworben – zu sehen ab 16. September immer am Donnerstag.

Die Mediengruppe RTL Deutschland hat für TVNow und ihre Sender die kompletten und exklusiven Übertragungsrechte für die Uefa Europa League und die neu geschaffene Uefa Europa Conference League erworben. Ab dieser Saison steht der Donnerstagabend damit bei TVNow ganz im Zeichen des Europapokals. Der erste Spieltag beider Wettbewerbe findet am 16. September statt.

Acht Highlight-Spiele und alle deutschen Teilnehmer gibt es live und exklusiv auf TVNow, via Einzelstream und als Konferenz, das Top-Spiel mit deutscher Beteiligung live und exklusiv im Free-TV.

Die Spiele im Free-TV werden dabei künftig aus den Stadien Europas von Sportmoderatorin Laura Papendick, Fußball-Weltmeister Karl-Heinz Riedle sowie dem beliebten Kommentatorenduo Marco Hagemann und Steffen Freund live begleitet. Gleichzeitig baut die Kölner Sendergruppe das Angebot auf seinem Streamingdienst TVNow massiv aus. Eingerahmt werden Spieltagskonferenz und Live-Spiele von der neuen, dreiteiligen Spieltagsshow »Matchday«, die jeweils von 17.30 Uhr bis 0.00 Uhr die schönsten Tore und wichtigsten Highlights unterhaltsam und kompetent aufbereitet. Unterstützt von 11Freunde, dem Magazin für Fußballkultur, werden bei »Matchday« in gemütlicher Fanatmosphäre die besonderen Geschichten der Europapokalteilnehmer erzählt.

Doku über die Premier League

Vor dem Anpfiff können Fans interessante Fußballdokumentationen sehen. »Fußballfieber: Der Aufstieg der Premier League« und »Take the Ball, Pass the Ball – Das Geheimnis des perfekten Fußballs« werden ab dem 16. September auf der Plattform abrufbar sein.

Die BBC-Dokumentation über die Premier League widmet sich bestimmten Zeitabschnitten, in denen der Grundstein für den Aufstieg und die Anziehungskraft der Premier League gelegt wurde. Ab dem 16. September wird jede Woche eine Episode der ersten Staffel auf der Plattform veröffentlicht. Die Episoden erscheinen im Original mit deutschen Untertiteln.

Ausschlaggebend für den Aufstiegt der Premier League waren unter anderem Verkauf der TV-Rechte an Rupert Murdoch oder auch die Millioneninvestitionen des neuen Blackburn-Rovers-Eigentümer Jack Walker. Darüber hinaus sind es Spieler, wie Eric Cantona oder David Beckham, die das Bild des ordinären Fußballprofis revolutionieren. Modernste Trainingsmethoden und unterschiedliche Spielphilosophien verändern das Spiel nachhaltig und lassen neue Rivalitäten entstehen, die noch bis heute existieren.

Angereichert wird die Dokumentation mit nie zuvor veröffentlichtem Bildmaterial und namhaften Interviewgästen wie David Beckham, Sir Alex Ferguson oder Eric Cantona, die vom beeindruckenden Aufschwung aus erster Hand berichten. Die weiteren Teile widmen sich der kontinuierlichen Globalisierung der Liga.

FC Barcelona unter Guardiola

Eine weitere Doku beschäftigt sich mit den beeindruckenden Erfolgen des FC Barcelona unter Pep Guardiola. Sie ist ab dem 16.09. erstmals in einer deutschen Voice-over-Edition auf TVNow abrufbar.

Zwischen 2008 und 2012 sammelte der FC Barcelona 14 Titel in gerade einmal vier Jahren. Der damalige Trainer Josep Guardiola etablierte in dieser Zeit einen Spielstil, der Fans weltweit faszinierte. Die Dokumentation »Take the Ball, Pass the Ball – Das Geheimnis des perfekten Fußballs« erinnert daran.

Unter Guardiola spielte der FC Barcelona vielleicht den schönsten Fußball der Vereinsgeschichte. Pep, früher selbst Spieler des katalanischen Traditionsvereins, trieb das Team mit seiner Philosophie zu Höchstleistungen an. Die unter ihm eingeführte Spielidee, die von den Medien gemeinhin als Tiki-Taka bezeichnet wurde, galt nicht nur als optischer Leckerbissen, sondern ebnete dem Verein zudem den Weg in eine erfolgreiche Ära. »Take the Ball, Pass the Ball – Das Geheimnis des perfekten Fußballs« blickt zurück auf die zahlreichen Erfolge und spielerischen Höhepunkte des FC Barcelona. Neben Weltstars wie Xavi, Andrés Iniesta oder Thierry Henry kommt auch Guardiola in einem seiner seltenen Interviews selbst zu Wort. Darüber hinaus beleuchtet die Dokumentation die erbitterte Rivalität zwischen dem Barça-Coach sowie Real-Madrid-Trainer José Mourinho und erzählt die Geschichte des damals 13-jährigen Lionel Messi, dessen Talent vom Verein beinahe missachtet worden wäre.