Champions League-Finale der Frauen

Das Endspiel in der Uefa Women’s Champions League zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg ist auf verschiedenen Kanälen bei DAZN und auch beim ZDF zu sehen.

Fußball-Fans können das Finale der Uefa Women’s Champions League live auf DAZN Rise, dem YouTube-Kanal von DAZN, der DAZN-App und auch beim ZDF verfolgen.

Nach einer beeindruckenden Saison hat der VfL Wolfsburg am Samstag, 03. Juni – 16:00 Uhr, die große Chance auf den Uefa Women’s Champions League Titel. Erstmals seit drei Jahren steht wieder ein deutsches Team im Endspiel um den Henkelpott der Frauen.

Der VfL Wolfsburg buchte nach zwei umkämpften Halbfinal-Spielen gegen den FC Arsenal sein Final-Ticket.

Auch der FC Barcelona zog nicht auf leichtem Weg in das Finale der UWCL ein. Die Vorjahresfinalistinnen konnten sich knapp gegen den englischen Serien-Meister FC Chelsea durchsetzen. Nun kommt es am 03. Juni zum großen Aufeinandertreffen der beiden besten Teams in Europa. Das spanische Team ist dem VfL nicht unbekannt. In der vorherigen Saison traf man bereits in den UWCL-Halbfinals aufeinander.

Alice Mascia, DAZN CEO in der DACH-Region, sagt: »Wir bei DAZN freuen uns sehr über unser neues Engagement im Frauensport.

Das Champions League Finale mit Wolfsburg ist ein historischer Moment für die gesamte deutsche Sportindustrie, und wir wollen ihn mit so vielen Fans wie möglich teilen. Deshalb freuen wir uns, das Finale kostenlos für alle Fans auf DAZN Rise zu zeigen. Darüber hinaus haben wir mit dem ZDF, dem ORF und dem SRF eine Sublizenz vereinbart, um maximale Sichtbarkeit und Engagement für dieses großartige Live-Event zu erreichen.«

DAZN

DAZN überträgt das Event kostenlos für alle Fans in Deutschland und Österreich auf DAZN Rise, dem ersten 24/7-Sender, der sich ausschließlich dem Frauensport widmet. Der Sender ist kostenlos auf Samsung TV Plus und den LG Channels in Deutschland und Österreich verfügbar sowie über waipu.tv in Deutschland und Joyn in Österreich. Darüber hinaus ermöglicht es DAZN allen Fans, live bequem über die DAZN-App sowie kostenfrei über den DAZN-YouTube-Kanal dabei zu sein.



ZDF

Das ZDF überträgt am Samstag, 3. Juni 2023, ab 15.45 Uhr, das Endspiel in der Uefa Women’s Champions League zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg. Anpfiff im Eindhovener Stadion ist um 16.00 Uhr. Im Rahmen einer Sublizenzvereinbarung zwischen der Europäischen Rundfunkunion und dem Streamingdienst DAZN erhielt das ZDF die entsprechenden Medienrechte.

Das Finale 2023 im ZDF kommentiert Live-Reporterin Claudia Neumann. Zu »sportstudio live« aus Eindhoven begrüßt ZDF-Moderator Sven Voss die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstagnachmittag im Zweiten.

Ab 19.25 Uhr rückt im ZDF das zweite Endspiel des Tages in den Fokus: das DFB-Pokal-Finale zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Katrin Müller-Hohenstein führt als Moderatorin durch den Pokalabend, Per Mertesacker ist als Experte dabei, die Partie kommentiert Oliver Schmidt, als Co-Kommentator ist Hanno Balitsch im Einsatz.