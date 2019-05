Aktuelle Produktionen bei Nobeo

Im ersten Quartal des Jahres 2019 realisierte Nobeo zahlreiche Studioproduktionen und Außenübertragungen: einige Highlights im Überblick.

Neben den regelmäßig laufenden Studioproduktionen bei Nobeo, wurden im ersten Quartal 2019 auch neue Sendungen für den SWR und das ZDF in den Studios in Hürth realisiert. Produziert wurden sie von Bavaria Entertainment.

Die SWR-Sendung »Rundum gesund« wurde in Studio 4 mit plastischen Darstellungen von Krankheiten und Funktionsweisen des menschlichen Körpers erklärt.

Dabei wurden Augmented-Reality-Elemente eingesetzt und ein besonderes Lichtdesign realisiert. 30 Mitarbeiter von Nobeo unterstützten diese Produktion.

Die fünf Ausgaben der ersten Staffel von »Mach was draus“« entstanden in Studio 3. In dieser Sendung ging es um Objekte, die repariert und restauriert oder in einem Upcycling-Wettbewerb zu Designerstücken umgestaltet wurden. Die Premieren-Folgen waren bis Ende April im ZDF zu sehen.

Studio 1 öffnete seine Türen für zwei prominent besetzte RTL-Shows: »Ich bin ein Star holt mich hier raus! – Das Nachspiel« aus dem Hause ITV Studios Germany GmbH sowie die erste Staffel des Seapoint Productions Formats »Stars im Spiegel – Sag mir, wie ich bin«. Beide Sendungen fühlten den Show-Stars offensiv auf den Zahn – jeweils rund 60 Nobeo-Mitarbeiter gestalteten hinter den Kulissen das technische Set-Up der Produktionen.

Beim Thema Außenproduktionen realisierte Nobeo diverse Themen: Sport, Polit-Talk, Kabarett, Comedy und Magie.

Schwindelfrei musste das Nobeo-Team beim Einsatz für Eurosport / Discovery Communications Deutschland sein: Im Verbund mit anderen Tochterfirmen der Euro Media Group waren Videohouse (Belgien), United (NL), DB Video (Belgien) und Nobeo (D) im gemeinsamen Einsatz für die TV-Produktion der Nordischen Ski-WM. An den Schanzen im österreichischen Seefeld sowie in Innsbruck fanden die Springen der Nordischen Kombinierer statt. Als hauptverantwortlicher Ü-Wagen bezog der UHD/HDR-Ü-Wagen Nobeo 1 für eine Dauer von rund zwei Wochen seine Position im winterlichen Seefeld und sicherte das Zusammenfügen aller IP-Einzelsignale zur Erstellung des Sendesignals der in 1080i produzierten Wettkämpfe.

An Schnee und Eis gewöhnt, zog es Nobeo 1 dann Ende März ins Sauerland: In Winterberg fand der Snowboard-Weltcup-Parallelslalom des Snowboard-Verband Deutschland statt, dessen sportlichen Wettkämpfe von der ARD ausstrahlt wurden.

Einen doppelten Einsatz gab es für Programme des WDR. In Bocklemünd war der Nobeo 1 für zwei Ausgaben des Talks »Maischberger« gefordert. Bereits 2018 unterstützte Nobeo den WDR, nun schenkte der Sender Nobeo erneut sein Vertrauen.

Auch im Kölner Wartesaal am Dom verließ sich der WDR auf Nobeo. Als Gemeinschaftsproduktion eines Schwester-Ü-Wagens von DB Video und Nobeo 1 zeichneten mobile Produktionseinheiten drei Ausgaben des Kabarettklassikers »Mitternachtsspitzen« auf.

Der @-Car von Nobeo rückte zum »Alten Pfandhaus« in Köln aus, um im Auftrag der Banijay Productions Germany die zweite Staffel von »Comedy 3000« aufzuzeichnen. Auch die erste Staffel des Comedy Central-Formats entstand mit diesem Produktionsmobil.

Mit dem @-Car ging es von Hürth nach Frankfurt, um den LED-Broadcast-Day von Samsung zu unterstützen. Für die Ausstrahlung auf YouTube begleitete Nobeo die Produktpräsentation der neuen Huawei-Handy-Serie P30 in Paris.

Besondere Momente lieferten die Shows der Ehrlich Brothers in Paris und London. Im Pariser »Dôme de Paris – Palais des Sports« legte die Euro Media Group die technische Koordination der Aufzeichnung der Generalprobe, als auch der Show der Ehrlich Brothers im März 2019 in die Hände ihres Tochterunternehmens.







Zur Umsetzung dieser Produktion arbeitete das Hürther Team von Nobeo eng mit den Kollegen zweier Schwesterunternehmen zusammen. Euromedia aus Frankreich stellte den Ü-Wagen C42 für diese Produktion mit 14 Kameras (1080p50, 3G) bereit. Die reibungslose Kommunikation gelang dank der Drahtlostechnik von Broadcast RF aus Großbritannien.

Anfang April folgte in London die nächste Produktion. Die »SSE Arena« in Wembley wurde zum Schauplatz der unglaublichen Zauberei der Ehrlich Brothers. Um auch in dieser Kulisse die Performance des Magier-Duos für eine Ausstrahlung auf weltweiten Screens festzuhalten, wurden insgesamt 17 Kameras in UHD eingesetzt. Nobeo arbeitete mit dem OB 9 UHD von CTV Outside Broadcast zusammen, Broadcast RF war erneut für die Drahtlostechnik zuständig.