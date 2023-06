Drohneneinsätze bei Live-Produktionen

Drohnen kommen mittlerweile bei unterschiedlichsten Produktionen zum Einsatz. Eine kleine Auswahl.

Bilder von Drohnen sind mittlerweile bei vielen Produktionen nicht mehr wegzudenken. Insbesondere wenn es um Beauty-Shots geht, sind sie gern gesehene Begleiter. Eine Rückschau aktueller Drohneneinsätze von André Theis (Actionbilder mit Drahtlostechnik)

Erzbergrodeo

Das Erzbergrodeo ist ein Enduro-Motorradrennen am Erzberg bei Eisenerz in Österreich. Es ist mittlerweile Teil der FIM Hard Enduro World Championship und lockt jährlich bis zu 1.800 Teilnehmende in die historische Bergbaustadt Eisenerz in Österreich.

Bei diesem Event setzte André Theis erstmals eine Live FPV Racedrohne mit Live-Triggering ein. André Theis erklärt diesen weltweit ersten Einsatz: »Hierfür entwickelte ich eine Datenfunklösung auf UHF-Basis. Eigene Empfangsplatinen kamen an der Drohne zum Einsatz, der Rückfluss fand über die Datenschnittstelle des Senders statt.«

Und weiter: »Die Drohne verfügt über eine GPS-basierende Absturzsicherung und viele tolle Features wie beispielsweise das simultane Senden von zwei Videosignalen, für Live- und für Slomo-Ausspielung. Weiter verfügen die Broadcasttechnik- und die Drohnentechnik bei dieser Drohne jeweils über eigenen Stromkreis. Beide sind sogar mit Akkus hot-swappable.

Der Vorteil besteht darin, dass dieses System immer aktiv ist. Auch bei einem Akkuwechsel liefert es Bilder. Man muss also beim Akkuwechsel nicht das Hochfahren der Drohne abwarten, stattdessen kann der EVS Operator permanent mit den Playouts der Kamera von der Drohne arbeiten.«

Das System kann im Zusammenspiel mit einer FPV Racedrohne, einem Gimbal-gesteuerten Octocopter und ähnlichen sowie per Handgimbal genutzt werden.

Drift Masters

Bei den Drift Masters European Championships in Schweden wurden verschiedene Systeme genutzt: Eine Live 5-Zoll FPV Racedrohne verfolgte die Fahrzeuge, eine Live „Cinelook«-Drohne namens Cinefilter wurde per Gimbal gesteuert und lieferte Bilder im Filmlook und ein Gimbal-Handsystem lieferte ebenfalls »Cinelook«- Bilder. In den Fahrzeugen waren Onboardsysteme montiert, insgesamt vier davon. Sie variierten stark in Bezug auf Position und Richtung, sodass man stets neue Impressionen aus dem Inneren der Fahrzeuge erhielt.

Sommernachtskonzert Schönbrunn

Ein Drohnenteam von André Theis war für den ORF im Rahmen der jährlichen Live-Übertragung des prestigeträchtigen Sommernachtskonzerts im Schloss Schönbrunn mit einer Live Drohne für Beauty Shots im Einsatz.