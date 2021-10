Nobeo heißt jetzt EMG

Unter dem Slogan »New Name — Same People« firmiert Nobeo um — und heißt jetzt EMG Germany.

Stefan Hoff, CEO der EMG Germany GmbH, fasst den Namenswechsel des TV-Dienstleisters Nobeo so zusammen: »Jetzt ist endlich sichtbar, was schon lange zusammengehört. Unter der einheitlichen Firmierung als EMG ist die Gruppe auf einen Blick weltweit als solche erkennbar. Auftraggeber können weiterhin auf die verlässlichen Strukturen aus Hürth vertrauen, haben nun aber einen noch besseren Überblick auf modernste, technologische Lösungen der gesamten EMG Gruppe.«

EMG agiert weltweit als Anbieter von Übertragungstechnologien und Medienlösungen für Live-Übertragungen in den Bereichen Sport, Unterhaltung und Veranstaltungen. EMG ist in acht europäischen Ländern sowie in den USA und Australien vertreten. Nun rücken die Tochterunternehmen der einzelnen Länder-Standorte auch namentlich enger zusammen: Für eine einheitliche Markenidentität und globale Wiedererkennbarkeit übernehmen die EMG-Tochterunternehmen nun die Firmierung sowie das Corporate Design des Konzerns.

Dieser Schritt betrifft auch die in Hürth ansässige Nobeo GmbH. Seit dem 01. Oktober 2021 tritt das Unternehmen auf dem deutschen wie internationalen Produktionsmarkt als EMG auf und unterstützt so die weltweite Repräsentation der Marke.

Das Hürther Traditions-Unternehmen soll und will sich aber als deutsche EMG-Niederlassung selbst und auch ihrem Standort treu bleiben. Der bisherige Außenauftritt der Nobeo GmbH auf ihrem 50.000 qm² großen

Studiogelände sowie das Branding der mobilen Produktionsflotte mit ihren Ü-Wagen wird aktuell an das CI der EMG angepasst und zeigt so fortan auch visuell die Zusammengehörigkeit der EMG-Gruppe.

Shaun Gregory, CEO der EMG Gruppe, kommentiert die Umfirmierung so: »Die EMG geht derzeit alle erforderlichen Schritte, um unsere Marke zu einer geschlossenen Einheit zu konsolidieren. Auf diese Weise werden wir die besten Köpfe der Branche um uns versammeln, weiterhin mit hervorragendem Kundenservice eine führende Rolle einnehmen und unseren Kunden hochentwickelte technologische Lösungen anbieten. Der Markt verändert sich in rasanter Geschwindigkeit, und die EMG will in der Lage sein, sich global anzupassen, und dabei gleichzeitig unseren Kunden helfen, weltweite Inhalte anbieten zu können.«

Stefan Hoff, CEO der EMG Germany GmbH, ergänzt: »Auch die jeweilige regionale Umsetzung und Adaption international erfolgreicher Formate innerhalb der EMG bietet unseren Kunden enorme Synergien und außerordentliche Effizienz.«