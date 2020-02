Leonine produziert #your MSC bei der Sicherheitskonferenz

Führende Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz stellen sich den Fragen der Youtuber Ana Kasparian, Leeroy Matata und Enrique Fonseca. Leonine produziert #your MSC.

Vom 14. bis 16. Februar 2020 gibt es ein Stelldichein wichtiger internationaler Politiker: bei der Münchner Sicherheitskonferenz diskutieren und tauschen sich hochkarätige Entscheider aus. Die Münchner Sicherheitskonferenz erläutert das so: »Wir bieten eine Plattform für offizielle und inoffizielle diplomatische Initiativen und Ansätze, um den drängendsten Sicherheitsrisiken der Welt zu begegnen.« Vieles davon wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprochen.

Etwas mehr Öffentlichkeit zu schaffen und Kontakt zur Generation Youtube herzustellen, das will #yourMSC. Führende Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz stellen sich daher in einem Studio am Tagungsort den Youtubern Ana Kasparian (The Young Turks, USA), Leeroy Matata (Leeroy will’s wissen!, Deutschland) und Enrique Fonseca (VisualPolitik, Spanien/Großbritannien). Zusammen erreichen diese über ihre Youtube-Kanäle mehr als acht Millionen Abonnenten. Nutzer aus der ganzen Welt können unter #yourMSC mitdiskutieren und Fragen an die prominenten Konferenzteilnehmer einreichen.







Die produktionstechnische Basis dieses Social-Media-Formats realisiert das Medienunternehmen Leonine in Zusammenarbeit mit der Münchner Sicherheitskonferenz und mit technischer Unterstützung von YouTube. In einer exklusiv dafür eingerichteten Youtube-Lounge wird Leonine vor Ort insgesamt 15 Interviews produzieren, die auf dem Youtube-Kanal #yourMSC sowie auf den Kanälen der beteiligten Youtuber zu sehen sein werden. Daneben werden die Youtuber in Reportagen hinter die Kulissen der MSC blicken sowie in Live-Diskussionen an allen drei Konferenztagen das Geschehen zusammenfassen. Ein Team aus erfahrenen Journalisten unterstützt die Youtuber bei der Vor- und Nachbereitung der unterschiedlichen Formate.

Im vergangenen Jahr hatte #yourMSC zum ersten Mal in diesem Rahmen stattgefunden. Zu den Gesprächspartnern im Jahr 2019 zählten unter anderem Christine Lagarde, Ursula von der Leyen, Madeleine Albright und Jens Stoltenberg.

Das Augenmerk aller Mitwirkenden liegt auf einer seriösen, journalistisch fundierten und zielgruppengerechten Berichterstattung für eine junge Generation, so die Macher. Produzent von #yourMSC ist Christian Meinberger. Er entwickelt und produziert »Digital Originals« und verantwortet als Chief Digital Officer von Leonine unter anderem den Aufbau von neuen Web-Channels. Eines seiner Projekte war das Grimmepreis-nominierte Format »LeFloid vs. The World«. Zu seinen früheren beruflichen Stationen zählen ProSiebenSat.1, ZDF, Viacom und RTL II.







Die MSC-Youtuber und ihre Kanäle

Ana Kasparian | The Young Turks (USA)

Ana Kasparian ist Moderatorin und ausführende Produzentin der Online-Nachrichtensendung »The Young Turks«. Durch ihre unerschrockene und intelligente Art hat sie einen wesentlichen Anteil dazu beigetragen, dass dieser Kanal zur größten Online-Nachrichtensendung der Welt aufgestiegen ist. Ihre Arbeit wurde in der New York Times, bei CNN, MSNBC und Time vorgestellt. Ana Kasparian hat den Anspruch, auf ihrer Plattform denen eine Stimme zu geben, die weltweit zum Schweigen gebracht werden.

Laut American Heritage Dictionary bezeichnet der Begriff »Young Turk« ein junges progressives oder aufständisches Mitglied einer Institution, Bewegung oder politischen Partei oder auch eine junge Person, die gegen Autorität oder gesellschaftliche Zwänge rebelliert.

Leeroy Matata | Leeroy will’s wissen! (Deutschland)

Der deutsche Youtuber Leeroy Matata ist bekannt für seine unvoreingenommenen Interviews, die er auf seinem Kanal »Leeroy will’s wissen!« veröffentlicht. Sein Themenspektrum deckt soziale, persönliche und politische Themen ab. Leeroy begann seine Youtube-Karriere als Komödiant und Mental Coach. Leeroy Matatas Videos erreichen insgesamt bis zu 1,1 Millionen Menschen.

Enrique A. Fonseca Porras | VisualPolitik (Spanien) / VisualPolitik EN (Großbritannien)

Enrique A. Fonseca Porras ist einer der Gründer von »VisualPolitik«, ein YouTube-Kanal, der sich internationaler Politik und Wirtschaftsthemen widmet. VisualPolitik ist mit ca. 1,5 Millionen Abonnenten der größte politische Videoblog für Spanien und Lateinamerika. Darüber hinaus gibt es VisualPolitik auch als englischsprachige Version, wo sich regelmäßig 900.000 Zuschauer aus den USA und Großbritannien informieren. Bevor Enrique A. Fonseca Porra VisualPolitik ins Leben gerufen hat, arbeitete er als Wahlkampfhelfer für politische Parteien in Spanien und schrieb das Buch »El Método Podemos: Marketing marxista para partidos no marxistas«.