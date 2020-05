Birds Cam System beim Deutschen Filmpreis

Die Preisverleihung beim Deutschen Filmpreis fand ohne Publikum statt. Die Preisträger, Laudatoren und Gäste wurden per Videoschalte von extern in die Live-Sendung hinzu geschaltet.

Moderator Edin Hasanović fand sich in einem Studiosetting wieder, inmitten von fünf großen Videoscreens, die für die Schalten zu den Gästen dienten. Die künstlerische Leiterin Sherry Hormann wollte aber dennoch nicht auf inspirierende, spektakuläre Bilder und Kamerafahrten verzichten. Um diese trotz des herausfordernden Settings zu liefern, kam das Birds Cam Seilkamerasystem des deutschen Anbieters Birds Camera Solutions zum Einsatz.

Die Birds Cam ist das kleinste und leichteste seilgebundene Kamerasystem, das derzeit in Deutschland verfügbar ist. Das erstmalig in Deutschland eingesetzte System kann eine Fläche von ca. 80 x 80 m überfliegen und ist durch sein geringes Gewicht und die kompakten und individuell platzierbaren Winden besonders für den Einsatz bei Produktionen mit geringem Platz oder in kleinen Studios geeignet.

Der Hersteller betont, dass das System dennoch eine herausragende Performance biete, die schnelle Bewegungen und Fahrten in allen dreidimensionalen Richtungen ermögliche.

Der Dolly wird über die Seile mit Strom versorgt, was dessen Gewicht maßgeblich verringert und einen geringen Seildurchhang zur Folge hat. Ein entscheidender Faktor und ein Alleinstellungsmerkmal für den Einsatz der Birds Cam, auch beim Deutschen Filmpreis 2020. Aufgrund der fünf hohen Leinwände im Studio konnte nur das Birds Cam System dort eingesetzt werden, da es den geringsten Durchhang von allen existierenden Systemen hat und so perfekt mit den Leinwänden agieren konnte.

Alle Birds Camera Solutions Systeme verfügen über innovative Sicherheitsoptionen, mit denen erlaubte und geblockte Bereiche definiert werden können, in denen sich das System bewegen kann. So konnte das Birds Cam Team den Wunsch der Regie umsetzen und dynamisch Totalen des Sets beim Deutschen Filmpreis 2020 zeigen.