Birds Camera: Seilkamera-Systeme für Cricket in Südafrika

Birds Camera Solutions lieferte Seilkamerasysteme für die erste Cricket-Liga in Südafrika.

»Betway SA20« heißt jetzt die erste Cricket-Liga in Südafrika. Die Spiele werden im ganzen Land verteilt ausgetragen, und Birds Camera Solutions war bei allen Spielen der ersten Saison dabei.

Sechs Mannschaften spielen in der SA20 um den Titel. Die Season 1 fand vom 10. Januar bis zum 11. Februar 2023 statt: 6 Städte, 33 Spiele, 102 lokale und internationale Spieler. Die Teams spielen in der Gruppenphase zweimal gegeneinander, bevor die vier besten Teams in die Play-off-Runde einziehen. Das Finale wurde am 11. Februar 2023 im Wanderers Stadium in Johannesburg ausgetragen.

Birds Camera Solutions setzte für die Produktion der Ligaspiele zwei Seilkamera-Systeme der Albatross-250XL-Reihe ein. Albatross-250XL ist das größte System im Portfolio des deutschen Unternehmens und kann eine Fläche von 250 x 250 m abdecken. Die Geschwindigkeit des Systems ist mit 10 m/s beeindruckend und macht es zu einer idealen Lösung, um den Zuschauern die schnelllebige Action der Spiele zu präsentieren, erklärt der Hersteller.

Philip von Senden, COO von Birds Camera Solutions, kommentiert die Produktion: »Wir freuen uns sehr, dass wir zum ersten Mal in unserer Firmengeschichte beim Cricket dabei sind. Umso mehr, als die SA20 eine der besten Ligen der Welt sein wird und die Erwartungen an alle Beteiligten nach Covid-19 sehr hoch sind. Wir konnten eine Menge Erfahrung während der Produktion sammeln, und die bisherigen Ergebnisse waren sowohl für den Sender SuperSport als auch für die Zuschauer ein voller Erfolg.«

Der Zeitplan der SA20 war eng, und die Spielorte wechselten mehrmals. Innerhalb eines Monats wurden die 33 Spiele an sechs verschiedenen Orten in Südafrika ausgetragen, was eine zusätzliche Herausforderung in Bezug auf Logistik und Installation darstellte.

Prishen Govender, Senior Technical Broadcasting Manager von SuperSport, kommentiert: »Broadcast Solutions war in allen Aspekten professionell, von der Besichtigung des Standorts bis zur Installation. Der Pilot des Systems hatte ein klares Verständnis für die Produktion und hat sofort eine gute Arbeitsbeziehung zu unserem Produzenten aufgebaut und genau verstanden, welche Aufnahmen und Blickwinkel wir erreichen wollten. Die Systeme in Kombination mit dem Birds Camera Team haben SuperSport eine hervorragende Lösung geliefert, die wir gerne bei zukünftigen Veranstaltungen einsetzen werden.«

Die Albatross 250XL-Systeme setzen die höchsten Standards bei Sicherheit und Zuverlässigkeit. In allen vier Seilen sind Glasfaserkabel zur redundanten Signalübertragung integriert, und alle Systeme erfüllen die Sicherheitsrichtlinien der DGUV 17/18 und sind TÜV-zertifiziert. Ein weiterer Vorteil des Systems ist die native AR-Integration ohne zusätzliche AR-Tracking-Lösungen von Drittanbietern: ein Feature, das auch bei den Spielen der SA20 Cricket-Liga für die grafische Einblendung der Team- und Matchdaten genutzt wird.