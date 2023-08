ATP Media nutzt langfristig Seilkameras von Birds Camera Solutions

Der Host Broadcaster der ATP-Tennisturniere setzt künftig bei den Seilkameras auf Systeme von Birds Camera Solutions.

Birds Camera Solutions und ATP Media haben einen langfristigen Vertrag unterzeichnet, der festlegt, dass der Host-Broadcaster der ATP Masters 1000 Turniere und der Nitto ATP Finals künftig 3D-Seilkamerasysteme von Birds Camera Solutions aus Deutschland nutzen werden. Für mindestens drei Jahre haben sich die Partner dazu verpflichtet.

Die Zusammenarbeit begann bereits mit der Saison 2023, und die Turniere werden jeweils mit einem 3D-Seilkamerasystem ausgestattet, das jeweils über dem Center Court der Veranstaltungen fliegen wird.

Während der TV-Produktion der Matches bieten die Seilkamerasysteme zusätzliche, aufregende Möglichkeiten für die Bildgestaltung. Sie können auch problemlos mit allen gängigen Augmented-Reality-Anwendungen integriert werden, und die Zuschauer können darüber auf dem Bildschirm zusätzliche Informationen erfahren. Die Systeme können flexibel eingesetzt werden und je nach Modell und Anforderungen Bereiche von 50 x 50 m bis 250 x 250 m abdecken.

Die Seilkamerasysteme von Birds Camera Solutions erfüllen dabei die höchsten Sicherheitsstandards, was besonders wichtig ist, wenn sie in Stadien über Athleten und Spielern eingesetzt werden, eventuell erforderliche Notstopps können in Millisekunden ausgelöst werden. Vordefinierte Bereiche werden als Tabu-Zonen definiert, um zu verhindern, dass die Kamera in sie eindringt, beispielsweise damit die Spieler nicht behindert werden oder damit die Systeme nicht »um die Schiedsrichter herumfliegen.« Alle Systeme sind nach dem deutschen Sicherheitsstandard DGUV 17/18 (ehemals BGV-C1) zertifiziert und erfüllen weitere wichtige internationale Sicherheitsanforderungen.

Birds Camera Solutions wurde bereits in der Vergangenheit bei ausgewählten ATP-Turnieren eingesetzt. Seit der Saison 2023 werden die Systeme von Birds Camera Solutions im Rahmen eines dreijährigen Vertrags den Zuschauern der Spiele neue Perspektiven bieten.

Während der letzten Saison waren die Teams von Birds Camera Solutions vor Ort, um die Technologie und die Befestigungspunkte zu planen und spezielle einzigartige Tennisplatzmerkmale zu dokumentieren. Die Seilkamerasysteme von Birds Camera Solutions bieten den Zuschauern viele neue Einblicke in die Spiele der ATP Masters 1000 Tournee. Die Systeme werden während der Turniere im Vier-Punkt-Modus über den Stadionplätzen eingesetzt.

Philip von Senden, COO von Birds Camera Solutions, kommentiert die Zusammenarbeit: »Wir freuen uns sehr, dass ATP Media unsere Systeme für die Tour angefordert hat und langfristig mit uns zusammenarbeiten wird. Diese Entscheidung zeigt, dass sich unsere Bemühungen hinsichtlich größtmöglicher Sicherheit und bester Leistung unserer Seilkamerasysteme auszahlen. Darüber hinaus sendet die Entscheidung ein starkes Signal aus an den Bereich Live-Sportveranstaltungen, das sicherlich die gesamte Branche beeinflussen wird.«

Martin Lloyd, ATP Media – Head of Live Production, fügt hinzu: »Wir freuen uns, mit Birds Camera Solutions zusammenzuarbeiten, die uns die neueste Technologie in 4-Punkt-Seilkamerasystemen bieten, die über und um die Hauptstadionplätze bei unseren größten Veranstaltungen fliegen werden. Die wichtigsten Aspekte bei der Zusammenarbeit mit einem 3D-Seilkamera-Anbieter sind die Sicherheit und die dynamischen Aufnahmen, die die Systeme bieten. Birds Camera Solutions erfüllt beide Anforderungen. Die Verwendung dieser 3D-Seilkamerasysteme in unseren Produktionen verbessert wirklich die Berichterstattung und ermöglicht es den Zuschauern, ein erweitertes Gefühl für die Größe der Stadien zu bekommen und die Spieler und das Geschehen auf dem Platz aus jeder Perspektive physisch näher zu erleben.«