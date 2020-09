Blackcam beim Spiel Deutschland – Spanien

Beim Fußballspiel Deutschland – Spanien war der RH2W Remote Head des Berliner Unternehmens Blackcam in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena im Einsatz.

An der Mittellinie zwischen den Trainerbänken platziert, wurde der Remote Head für den Live-Schnitt und die Super-SlowMotion-Wiedergaben eingesetzt. Der RH2W ist in der Lage, Systemkameras mit Boxoptiken aufzunehmen und wackelfreie Bilder mit ultralanger Brennweite zu produzieren.







Seit der Wiederaufnahme der Bundesliga nach dem Covid-19 Lockdown musste die für die Bildübertragung zentrale Kameraposition direkt an der Mittelfeldlinie aufgegeben werden.

Die neuen Hygieneauflagen gestatten kein Kamerapersonal in der sogenannten roten Zone, in der sich Spieler, Trainer und Schiedsrichter aufhalten. Mit dem neu entwickelten RH2W ist diese zentrale Kameraposition nun wieder besetzbar und lieferte auch in Stuttgart wieder eindrucksvolle Perspektiven des Spiels.

Stabil bis zur längsten Brennweite war der RH2W mit dem 40kg Eigengewicht einer HDC-4800 Sony Kamera und einer UHD Digisuper 122x 4K Canon Optik verwendet worden.

Der sehr große Dynamikbereich des Blackcam Remote Head RH2W ist für jede Sportart geeignet. Feinfühlige Kamerabewegungen mit voller Brennweite von 1000mm (122x) sind ohne Wackeln für jeden Kamera Operator durchführbar. Auch extrem schnelle Schwenkbewegungen sind problemlos umsetzbar.

Der gesamte Dynamikbereich ist vollständig in der Steuerung abgebildet und erfordert keine gesonderte elektronische Einstellung der Speedrange, wie bei anderen ferngesteuerten Systemen. Der Kamera Operator kann beide Hände dauerhaft an der Hinterkamerabedienung belassen und unmittelbar agieren. Eine Umgewöhnung hinsichtlich der Bedienung ist für Kameraleute nicht erforderlich, denn die Handhabung ist wie gewohnt.

Der Einsatz des Blackcam Remote Heads wurde von der TVN Mobile Productions aus Hannover mitinitiiert. Der TV-Dienstleister hatte die Entwicklung unterstützt und war für die Übertragung des Spiels im Auftrag von Sportcast verantwortlich.