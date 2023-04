Blackcam Robotics bei den Final Four in Houston

Blackcam Robotics sorgte bei den NCAA Men’s Basketball Final Four an der Seitenlinie für dynamische Blicke aufs Spielfeld.

Seit Aufnahme der Live-Übertragung der NCAA Men’s Basketball Final Four im Jahr 2015 sind die Schienen und Dollies von Blackcam Robotics Basis des von Blackcam und All Mobile Video gemeinsam entwickelten und für den US-Fernsehpreis Emmy nominierten RailCam-Systems. Durch sie werden dynamische Parallelfahrten entlang des Spielfeldes er­möglicht, ohne die Sicht auf das Spielgeschehen zu beeinträchtigen. Der Zuschauer begleitet über die RailCam jedes Dribbeln, jeden Zweikampf und jeden Wurf auf den Korb aus Spielerperspektive.

Dank der Tragfähigkeit des B40-Dollys von Blackcam Robotics wurden die Möglichkeiten des Seherlebnisses der Zuschauer nun erweitert. Gewünscht war eine zusätzliche Perspektive mit einer geringen Schärfentiefe. Erst wurde davon wieder Abstand genommen. Die technisch Verantwortlichen – Jason Cohen, VP, Remote Technical Operations bei CBS Sports und Chris Brown, VP, Production Operations and Technology bei WBD Sports – wollten keine Kompromisse bei der traditionellen und bewährten Kameraabdeckung, die das System bietet.

Erst als klar wurde, dass der Blackcam Robotics B40-Dolly zwei Kameras trägt und damit Kompromisse nicht notwendig sind, entschlossen sich Cohen und Brown, den seit einem Jahr gehegten Wunsch umzusetzen.

CBS Sports und WBD Sports vertrauten dem System bereits nach einer Trockenübung in einer Lagerhalle in New Jersey, denn in der Regel werden neue Systeme bei regionalen Spielen getestet.





»Wir haben uns überlegt, so neue, überzeugende und überwältigende Aufnahmen sowohl für die Live-Übertragungen, als auch für die Wiederholungen schaffen zu können«, sagt Jason Cohen. »Allerdings erhält man erst ein Gefühl dafür, wie das System funktioniert, wenn man es in der Halle aufbaut. Die NCAA (National Collegiate Athletic Association) hat das System geprüft und genehmigt, weil sie der Meinung war, dass es keine Sichtbehinderung darstellt.«

Für die Live-Übertragungen trug der Blackcam Robotics-B40-Dolly eine Sony P43, die mit 6-facher Geschwindigkeit für SloMo-Wiedergaben aufnehmen kann, über einen Bildstabilisator verfügt und mit einem stabilisierten Canon-2/3-Zoll-Objektiv – das den traditionellen RailCam-Winkel abbildet – bestückt ist.

Die zusätzliche Kamera war eine Sony F55. Sie wurde von einem Arri SRH-3 (stabilisierter Remote-Kopf) getragen, da ihrer Optik der eigene Bildstabilisator fehlt und es gerade bei hoher Geschwindigkeit wackelig werden kann. Sie wurde je nach Bedarf mit einem Fujinon Cabrio 17-120 bzw. einem Canon 25-250 PL-Objektiv, das für Aufnahmen mit geringer Schärfentiefe eingesetzt wird, ausgestattet.

Gesteuert wird diese Version der RailCam von zwei PTZ (Pan-Tilt-Zoom)-Operatoren, einem Dolly-Operator sowie einem Schärfezieher für die F55.