Robotic Arm von Blackcam Robotics vereint die Eigenschaften von Tower und Kran in einem Element.

Robotic Arm ist schlank, dynamisch und beweglich und vereint die Eigenschaften von Tower und Kran in einem Element. Er ist unhörbar, unsichtbar, effizient und eignet sich für eine dynamische Bildführung bei Sport-, Konzert- oder Show-Übertragungen.

Mit einer Nutzlast von bis zu 10 Kilogramm trägt Robotic Arm mühelos eine Broadcast-Kamera mit Optik. Bei der Premiere während der NABshow operiert Robotic Arm mit einer Arri Alexa Mini mit Canon Cabrio-Objektiv operieren.

Mit einer Armlänge von 1,60 Meter oder kürzer bewegt sich Robotic Arm laufruhig in der gewünschten Geschwindigkeit und Bahn innerhalb einer Kugel von bis zu 3,20 Meter Durchmesser. So lässt Robotic Arm die Kamera in gleitender Bewegung an jeden Punkt in einem dreidimensionalen Raum bringen.

Robotic Arm wiegt 35 Kilogramm. Mit Hilfe einer Befestigungsplatte und Klemmen lässt er sich überall befestigen, wodurch er hängend als auch stehend eingesetzt werden kann. Aufgebaut und betriebsbereit ist Robotic Arm binnen 30 Minuten. Er kann sowohl manuell, als auch automatisiert bedient werden, wodurch Fahrten – etwa für Konzertaufnahmen – vorab programmierbar sind.