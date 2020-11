MotoGP mit VR und Augmented Reality

Dorna Sports produziert die MotoGP Motorrad-Rennserie und setzt seit dieser Saison auch Virtual- und Augmented-Reality-Elemente von Vizrt ein.

Die MotoGP ist eine Rennserie, bei der die führenden Fahrer der Welt und die derzeit fortschrittlichsten und schnellsten Motorräder zu sehen sind — für Laien: die Formel 1 der Motorradrennen. Mit topaktuellen Grafiken unter Verwendung der Software Viz Arena von Vizrt liefert der TV-Dienstleister Dorna Sports in der Übertragung der MotoGP-Rennen viele neue Möglichkeiten.

Viz Arena verbessert die Sportberichterstattung bei Live-Übertragungen mit virtuellen und Augmented-Reality-Grafiken, die über den Tribünen in einem Stadion, unter den Spielern auf dem Spielfeld oder im Fall der MotoGP auf dem Innenfeld einer Rennstrecke hinzugefügt werden.

Dorna, der exklusive Inhaber der kommerziellen und TV-Rechte für MotoGP und andere führende Motorradrennsport-Meisterschaften, begann Ende der Saison 2019 mit Viz Arena zu experimentieren. Obwohl es aufgrund der Pandemie Verzögerungen gab, kehrte MotoGP im Juli auf die Bildschirme zurück, wobei Viz Arena von Anfang an für die Live-Übertragung genutzt wurde.

»Unsere Fans wünschen sich während der Rennen Echtzeit-Daten, die helfen, die verdeutlichen, was sich auf der Strecke abspielt. Das ist genauso wichtig wie das Rennen selbst«, sagte Sergi Sendra, Senior Director, Media Content, Technical and Production Departments bei Dorna. »Viz Arena hilft uns dabei, dies auf eine visuell fesselnde Art und Weise umzusetzen, die unser Publikum noch mehr fesselt.«

»Virtuelle grafische Verbesserungen können durch Viz Arena auf jede Sportveranstaltung angewendet werden«, sagte Jonathan Roberts, Global Head von Vizrt Sports. »Der Kalibrierungsprozess und der grafische Workflow sind einfach, und die Operatoren müssen nur minimal geschult werden«, ergänzt Roberts.

Viz Arena arbeitet mit außergewöhnlichem Camera Tracking und Image Processing, um den Kunden einen Mehrwert zu bieten. Diese Technologie ermöglicht ein Echtzeit Camera Tracking, das nur auf dem Video-Feed basiert, und ermöglicht auf dieser Basis den Einsatz virtueller Grafiken aus dem Studio. Ohne die Notwendigkeit, mechanische Tracking-Köpfe zu installieren, liefert Viz Arena eindrucksvolle Ergebnisse, die Kosten und Ressourcen sparen, aber, was noch wichtiger ist, den Platzbedarf im Stadion oder am Veranstaltungsort reduzieren. Rein software- und bildbasierte Lösungen werden während der andauernden Pandemie immer wertvoller, da sie es den Kunden ermöglichen, Inhalte remote zu produzieren, ohne dass vor Ort Personal oder Ausrüstung benötigt werden.

Beispiel für die neuen MotoGP-Grafikelemente: