5G Broadcast erfolgreich bei MotoGP in Österreich getestet

Im Rahmen der MotoGP wurde der Red Bull Ring in Spielberg am vergangenen Wochenende zur Teststrecke für die Innovation 5G Broadcast. In Zukunft können damit die Zuschauer an der Rennstrecke Live-Bilder aus verschiedenen Kameraperspektiven direkt auf ihren Handys verfolgen.

Bei den Tests wurden verschiedene Signale, darunter das von Servus TV und von Onboard-Kameras der Fahrer, am Renngelände direkt auf 5G Broadcast-fähige Endgeräte übertragen und die Latenz zwischen Liveerlebnis und Stream am Handy gemessen. Nutzerinnen und Nutzer der Testhandys konnten so auch erstmals ein einzigartiges Live-Erlebnis an der Rennstrecke genießen.

Das vom Nakolos Team der ORS und ihren technischen Partnern entwickelte Setup bestehend aus Low Latency Encoder, 5G Broadcast Coresystem und Sender ermöglichte erstmals eine 5G Broadcast Versorgung für die Dauer der Veranstaltung. Der Test habe gezeigt, dass 5G Broadcast perfekt geeignet sei, um Zuschauern bei Großveranstaltungen – in diesem Fall fast 100.000 – mit relativ geringem Aufwand die Möglichkeit zu geben, das Geschehen in Echtzeit auf ihren Handys oder Tablets zu verfolgen, so die Ausrichter. Mit den deutlich unter einer Sekunde gemessenen Latenzen (glass-to-glass) konnte der Test erfolgreich abgeschlossen werden, was die beiden den Test unterstützenden Unternehmen Dorna und ServusTV positiv für zukünftige Anwendungen stimmt.

»ServusTV steht für Innovation in jedem Bereich, wie das Echtzeitlayover in ServusTV On im Rahmen unserer Fußballübertragungen beweist. Daher freuen wir uns, dass wir zusammen mit der ORS und in Kooperation mit der MotoGP™ eine neue Übertragungstechnologie durch heimisches Entwicklungs-Know-how in einem ersten Go-Live Test erfolgreich ermöglichen konnten«, sagt David Morgenbesser, Kommerzieller Direktor bei Servus TV.

»Als Inhaber der kommerziellen Rechte für den aufregendsten Sport der Welt unterstützen wir natürlich neue Technologien, die das Zuschauererlebnis auf ein neues Niveau heben und Grenzen verschieben. Innovation ist ein zentraler Wert unseres Sports, und wir sind stolz darauf, sie mit diesem erfolgreichen Test auf dem Red Bull Ring in Aktion gesehen zu haben«, sagt Sergi Sendra, Head of Global Technology bei Dorna, der sich über den erfolgreichen Test freut.

»Nach dem erfolgreichen Test beim Donauinselfest haben wir nun auch beim MotoGP am Red Bull Ring gezeigt, dass mit der 5G Broadcast Eventtechnologie viele Menschen gleichzeitig das Geschehen an der Rennstrecke ohne Qualitätsverlust und erstmals mit einer Kamera-zu-Stream (glass-to-glass) Latenz unter einer Sekunde verfolgen können«, sagt ORS-Geschäftsführer Michael Wagenhofer und ergänzt: »Mit dem mobilen Setup der ORS ist somit eine temporäre 5G Broadcast-Versorgung bei Sportevents, Konzerten oder Festivals jederzeit möglich.«

Der Test wurde vom Nakolos-Team der ORS und mit Unterstützung der Technologiepartner Bitstem, Insys VT und Syes durchgeführt.