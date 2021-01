Riedel Bolero bei European Tour Production

Der dänische Anbieter von Produktionsdienstleistungen für Live-Events ETP hat sich für die drahtlose Intercom-Lösung Bolero von Riedel entschieden.

Mit Bolero im Portfolio ist European Tour Production (ETP) in der Lage, seinen Kunden eine native IP-Kommunikationslösung anzubieten, die maximale Abdeckung und Zuverlässigkeit, hervorragende Sprachqualität und Flexibilität für jede Art und Größe von Produktionen bietet.

ETP wurde 1994 gegründet und ist ein Full-Service-Anbieter von Produktionsdienstleistungen und Bühnen-, Licht-, Video- und Tontechnik für ein breites Spektrum an Veranstaltungen wie Konzerttourneen, Sportveranstaltungen und Außenproduktionen. Mit der jüngsten Erweiterung der Drahtlos-Abteilung ist ETP der erste Produktionsverleih in Dänemark mit einem umfangreichen Bolero-Sortiment, bestehend aus mehreren Antennen und über zwei Dutzend Beltpacks. Jakob Refer vom Audio-Integrator Jakx stand beratend zur Seite; er arbeitete eng mit ETP zusammen, um Bolero auf die Anforderungen des Unternehmens abzustimmen, und übernahm auch Inbetriebnahme und Support.

»Flexibilität war für uns entscheidend, denn wir müssen in der Lage sein, das System für jede Art von Produktion zu skalieren. Eine weitere wichtige Anforderung war die Fähigkeit, IP-Technologien zu nutzen, die minimale Glasfaserverbindungen und Switches erfordern«, so Victor Lang, Wireless/Audio System Engineer, ETP. »Bolero entspricht wirklich all diesen Ansprüchen und untermauert unser Bestreben, nur erstklassige Marken für unsere Kunden anzubieten. Denn in Dänemark ist Riedel als Goldstandard für den Signaltransport bei Broadcast und Live-Events bekannt.«

Als DECT-basiertes Intercom-System im lizenzfreien 1,9GHZ-Frequenzbereich ermöglicht Bolero den Produktionsteams, das begrenzte UHF-Spektrum für andere Anwendungen wie Mikrofone und IEM-Systeme frei zu halten.

ETP setzte Riedel Bolero erstmals für eine Theaterproduktion ein, bei der einen Tag vor der Uraufführung Probleme mit dem bisherigen System aufgetreten waren. Für die spektakuläre Show, bei der zahlreiche Darsteller an Seilen über die Bühne fliegen, war verlässliche Crewkommunikation absolut entscheidend.

»Ich habe nicht lange gezögert, Bolero für diese Produktion zu empfehlen. Mir war klar, dass das System genau das richtige für eine derart anspruchsvolle Aufführung sein würde«, so Lang. »Der Kunde war mit der Leistung von Bolero bei der Premiere derart begeistert, dass er das System gleich mit auf Tournee nahm. Erfahrungen wie diese machten die Erweiterung unseres Bolero-Bestandes zu einer einfachen Entscheidung.«

Tobias Kronenwett, General Manager, Schweiz und Nordeuropa bei Riedel, fügt hinzu: »Angesichts der großen Vielfalt und des Volumens seiner Produktionen ist ETP der ideale Kunde, um die Vielseitigkeit unseres Bolero-Systems aufzuzeigen. Das progressive wie kreative Team lotet immer wieder neue Grenzen aus und steht für spannende Innovationen im Audio-Bereich. Victor hat sich schon jetzt zu einem Experten darin entwickelt, Bolero exakt nach Kundenbedürfnissen zu konfigurieren.«