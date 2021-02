Riedel setzt die Segel

Riedel realisiert ein maßgeschneidertes 360-Grad-Technologiekonzept für den 36. America’s Cup.

Riedels Hard- und Softwarelösungen bilden das Herzstück des von Host-Broadcast-Partner Circle-o umgesetzten 360°-Konzepts für die Berichterstattung zum 36. America’s Cup. Das innovative Konzept kombiniert Live-TV-Produktion, Event-Infrastruktur und Race-Management für den Kampf um die älteste Sporttrophäe der Welt, ausgetragen im Hauraki-Golf vor Auckland, Neuseeland. Nach ihrem Sieg in der Prada Cup Challenger Series trifft das italienische Team Luna Rossa Prada Pirelli ab dem 6. März auf den Titelverteidiger Emirates Team New Zealand.

Riedel liefert innovative Kameralösungen, neue Audiotechnologien und Sensorik, eingebettet in eine umfassende technische Infrastruktur. Diese wird von einem 30-köpfigen Team vor Ort unterstützt, das alle Audio-, Video-, Kommunikations-, Tracking- und Datenübertragungssysteme verantwortet, inklusive der Signale von Bordkameras, Verfolgungsbooten und Helikoptern. Da alle Kamera-, Mikrofon- und Übertragungssystemen den extremen Bedingungen auf See standhalten müssen, hat Riedel maßgeschneidertes Equipment an Bord der Rennyachten bereitgestellt.







Hierzu bündelte Riedel die geballte Kraft der Riedel-Familie – von Pidsos Antennen und Radarsystemen über Igtimis GPS-Tracking-Technologien bis hin zum hochspezialisierten nautischen Know-how aus Riedels Porto R&D Hub. Beauftragt mit dem übergreifenden Technologiekonzept für die America’s-Cup-Berichterstattung integrierte Riedel auch Dienstleistungen und Lösungen anderer Partner in die umfangreiche Produktionsinfrastruktur und holte renommierte Hersteller wie iXblue, Sennheiser und Lawo an Bord.

Ergänzend zu den Ingenieuren vor Ort bietet Riedel auch umfangreichen Remote-Support über sein preisgekröntes Remote Operations Center (ROC) in Wuppertal. Das ROC dient als Monitoring- und Engineering-Hub, über den die Crew aus der Ferne auf das gesamte System-Setup in Auckland zugreifen kann, einschließlich der Video-, Audio- und Intercom-Signale. Dies ermöglicht dem ROC-Team die Überwachung und Steuerung wichtiger Parameter der Ausrüstung an Bord der Sportboote, wie Kamerasteuerung, Audio-Setup, GPS-Datenübertragung und Batteriemanagement, und unterstützt die Crew vor Ort bei der Systemoptimierung.

»Wir freuen uns, dass unsere jahrzehntelange Erfahrung aus anspruchsvollsten Produktionsumgebungen nun in einer solch zentralen Rolle bei einem der prestigeträchtigsten Sportereignisse der Welt zum Tragen kommt«, so Thomas Riedel, CEO und Gründer von Riedel Communications. »Gemeinsam mit unseren Partnern, allesamt Spezialisten auf ihrem Gebiet, hat unser Team eine nahtlose Produktionsinfrastruktur geschaffen, mit der Circle-o die Live-Übertragung auf ein neues Level hebt. Die eindrucksvolle Berichterstattung eröffnet völlig neue Perspektiven auf den Segelsport und zeigt, welchen großen Einfluss Technologie auf Unterhaltungsformate und die Greifbarkeit von Sportereignissen haben kann.«

Stephen Nuttall, Managing Director, Production and Media Rights, America’s Cup, fügt hinzu: »Mit Riedels ganzheitlichem, von Innovationsgeist geprägten gezeichnetem Konzept im Herzen des 36. America’s Cup können wir das bestmögliche Erlebnis für etablierte und neue Fans des Segelsports liefern.«