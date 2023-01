Telefónica: Drohnen-Übertragung beim Segel-Grand-Prix

Haivision 5G-Videotechnologie ermöglichte Drohnen-Übertragungen beim Segel-Grand-Prix von Spanien.

Telefónica hat Haivision Air-Mobilsender für einen 5G-gestützten Drohnen-Proof-of-Concept während des Spain Sail Grand Prix am 24. und 25. September 2022 eingesetzt.







In seiner dritten Saison hat der internationale Segelwettbewerb SailGP weltweit mehr als 64,5 Millionen Zuschauer erreicht. Bei den bisherigen Übertragungen des SailGP wurden Luftkameras auf Hubschraubern eingesetzt, was einige Herausforderungen mit sich brachte, etwa einen hohen Energieverbrauch und hohe Kosten für den Betrieb von bemannten Flugzeugen, aber auch die Störung der Wettkampfumgebung.

In einem Proof of Concept hat das Telefónica 5G Customer Innovation Team einen neuen Weg zur Verbesserung der Live-Produktion vorgestellt, indem es die Videoübertragung per Drohne über 5G getestet hat.

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Haivision und Telefónica testete der Tele-kommunikationsbetreiber die Lösungen von Haivision mit seinem 5G-Netz und wählte den drahtlosen Sender Haivision Air320 aus, um Live-Videos professioneller Drohnen während der Veranstaltung zu übertragen. Der 5G-Standalone-Netzwerk-Core von Telefónica und die neuen 5G-Funksender waren in der Lage, ein garantiertes Leistungsniveaus zu liefern, und der gesamte Workflow wurde von der Haivision StreamHub-Receiver-, Transcoder- und Decoder-Plattform unterstützt. Die Plattform verwendet das mit dem Emmy ausgezeichnete Safe Streams Transport (SST)-Protokoll. In diesem Übertragungsszenario lieferten die ultraportablen und batteriebetriebenen Haivision Air320-Mobilsender eine extrem niedrige Latenzzeit, eine wesentliche Eigenschaft für Live-Sportübertragungen.

»Das Hauptkriterium für das Projekt war, dass wir mit einem Kooperationspartner zusammenarbeiten, um ein Ökosystem aufzubauen, in dem wir alle neue Möglichkeiten finden – für uns war das auf jeden Fall Haivision«, sagte Juan Cambeiro, ein Leiter des 5G Customer Innovation Teams bei Telefónica. »Die Haivision Air selbst war eine klare Wahl, da sie von unserem Team bereits in anderen Szenarien getestet wurde. Ausgestattet mit der neuesten Generation der Mobilfunkkonnektivität bot der kompakte Live-Video-Sender die Flexibilität, die für diesen Proof of Concept erforderlich war.«

»Kundenerfolg und Innovation sind das Herzstück unserer Arbeit bei Haivision«, sagte Ronan Poullaouec, VP Engineering, Remote and Wireless Systems, Haivision. »Unsere Zusammenarbeit mit Telefónica hat es beiden Parteien ermöglicht, mit Technologien der nächsten Generation in realen Anwendungsfällen zu experimentieren, um letztendlich hochleistungsfähige Live-Videobeiträge mit geringer Latenz zu liefern.«

5G-fähige Mobilfunksender bieten Live-Broadcastern zuverlässige Möglichkeiten, die Übertragung mit geringer Latenz zu nutzen, Kosten zu senken und dem Publikum ein intensiveres Erlebnis zu bieten.