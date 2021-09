Live-TV in Kamerun mit Blackmagic-Equipment

Der TV-Sender Dash Media in Kamerun hat zwei weitere Kanäle gestartet — mit einem Videomischer von Blackmagic.

Dash Media betreibt einen Radiosender in Kamerun und wollte nun auch zwei Fernsehkanäle aufbauen: einen Nachrichtenkanal sowie ein Sport- und Unterhaltungsprogramm. Dash beauftragte den südafrikanischen Broadcast-Dienstleister, die Technik zu konzipieren und zu installieren.

»Das kleine Produktionsteam von Dash Media ist engagiert und enthusiastisch. Wir haben ein System gestaltet, das auf möglichst flexible und intuitive Weise maximale Produktivität und eine schnelle Lernkurve für die Produktion professioneller Inhalte ermöglicht«, erklärt Jason Sproat, Direktor von Broadcast Sales and Rentals. »Wir wussten, dass ein Broadcast-Workflow von Blackmagic Design diese Anforderungen erfüllen und damit sicherstellen würde, dass das Team seine Radioexpertise schnell auf die visuelle Produktion übertragen kann.«

Entsprechend wurde eine von Broadcast Sales and Rentals entworfene Studioinfrastruktur in Kameruns Hauptstadt Douala gebaut: Die als Mehrzweckstudio ausgelegte Produktionsumgebung lässt sich für Nachrichtensendungen, Interviews oder Magazinsendungen konfigurieren. Wegen des engen Zeitfensters für den Bau vor Ort fertigte das Team von Broadcast Sales mehrere Geräte-Racks vor, um sie unmittelbar nach Anlieferung im Produktionskontrollraum installieren und sie anschließend rasch in Betrieb nehmen zu können.

Gesendet werden die neuen Kanäle nun aus einer SDI-Studioumgebung, und als neues Herzstück wählte das Unternehmen einen Atem Constellation 8K Mischer von Blackmagic nebst Atem 1 M/E Advanced Panel.

Im gesamten Studiobereich sind mit Olympus Powerzoom-Objektiven bestückte Blackmagic Studio Camera 4Ks aufgebaut. Die Signalfeeds der Kameras werden an zwei Regieräume geleitet. Die ebenfalls im Voraus vorgenommene Kameraverkabelung von Strom, Audio, SDI und Kommunikation soll es dem Kamerateam ermöglichen, in Sekundenschnelle einsatzbereit zu sein.

Live-Content wird mit einem Atem Constellation 8K Mischer mit 1 M/E Advanced Panel gemischt. Die Signalausgabe erfolgt über ein Axel-Playout-System. Das letzte Element für die Content-Produktion bildet eine Editing-Suite mit einem Mac Pro und einer UltraStudio 4K Breakout-Box. Dort werden Grafiken hinzugefügt und Content-Pakete vorproduziert, die dann in Sendungen eingefügt werden können.

»Die Kombination aus dem Atem Constellation und dem Advanced Panel ist das Herzstück der gesamten Infrastruktur, da sie das Team befähigt, unabhängig vom Playout-Workflow auch im Studio Live-Inhalte zu produzieren«, erklärt Sproat. »Das News-Team kann ein Paket mit ISO-Aufnahmen im Studio erstellen, aber für eine Nachrichtensendung über das Playout-System auch direkt auf Sendung gehen. Weil der Mischer derart leistungsfähig ist und über so viele Funktionen verfügt, ist das Team multitaskingfähig und kann jede Minute im Studio produktiv nutzen.«