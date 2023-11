TVN Live Production investiert in Leader Equipment.

LOGIC Media Solutions hat mehrere Phabrix Qx Rasterizer, Leader LV5600 Waveform Monitore und LV7600 Rasterizer an TVN Live Production verkauft.

TVN mit Hauptsitz in Hannover ist einer der führenden Anbieter von mobilen Fernsehdiensten in Europa und arbeitet seit mehr als 35 Jahren an hochkarätigen Produktionen wie Fußballturnieren und Musikfestivals. Das Unternehmen ist auch ein gefragter Lieferant und Partner bei der Entwicklung und Einführung innovativer technischer Lösungen.

Die Einführung von Ultra-High-Definition- (HDR) und High-Dynamic-Range- (HDR) Produktions-Workflows gab den Anstoß für die jüngste Investition von TVN in Test & Measurement- und Monitoring-Ausrüstung. »Mit dem Beginn der Ära von UHD und HDR war es eine einfache Entscheidung, Phabrix-Geräte für unsere technischen Positionen und Leader-Geräte für unsere Operator-Positionen zu wählen«, sagt TVN-Geschäftsführer Markus Osthaus und fügt hinzu, dass die Produkte der beiden Marken die Anforderungen des Unternehmens an »benutzerfreundliche und flexible Messgeräte für den professionellen Broadcast-Einsatz« erfüllen.

In enger Zusammenarbeit mit Christophe Bingemer, Geschäftsführer des Phabrix/Leader-Resellers Logic Media Solutions, entschied sich TVN für eine Investition, die aus Phabrix Qx-Rastern, Leader LV5600-Waveform-Monitoren und LV7600-Rasterizers besteht. Der Qx-Rasterizer, ein fester Bestandteil der Phabrix-Reihe, vereint alle fortschrittlichen Werkzeuge, die für den Übergang zur nächsten Generation von Videoformaten erforderlich sind. Er wurde für HD/3G/6G/12-SDI- und IP ST 2110/2022-7/2022-6-Umgebungen sowie für die 4K/UHD-Produktion und fortschrittliche HDR-Analysen entwickelt und umfasst Tools für die schnelle Fehlerdiagnose, Compliance Monitoring und die Produktentwicklung.

Der Leader LV5600 ist ein True Hybrid-Waveform-Monitor, der sowohl mit 4K/HD/SD-SDI-Signalen als auch mit UHD/HD/SD-IP-Signalen kompatibel ist und sowohl neue als auch ältere Workflows unterstützt. Der LV7600 Rasterizer bietet die gleichen Funktionen wie das Flaggschiff LV5600, jedoch in einem flachen 19-Zoll-1HE-Formfaktor zur einfachen Rack- oder Tischmontage. Zu den technischen Funktionen gehören die Erzeugung von Testmustern, die Anzeige von Augenmustern, die Überwachung von Untertiteln, die CIE-Farbtafel, die HDR-Messung, der Fokus-Assistent, das anpassbare Bildschirmlayout, die Tally-Schnittstelle und der 4K/UHD-Betrieb sowie der 10G/25G IP-Eingang und die 12G-SDI-Schnittstellen.

TVN ist weithin für seine Fußballproduktionsdienste bekannt, und Osthaus bestätigt, dass die neuen Phabrix- und Leader-Geräte bereits bei mehreren Turnieren zum Einsatz kommen: »TVN setzt Phabrix/Leader-Messgeräte bei allen Bundesligaspielen sowie bei Uefa-Turnieren wie der Champions League, der Europa League und der Conference League ein – und bietet so immer die beste Bild- und Signalqualität für unsere Kunden.«

Für die Zukunft sind natürlich weitere Investitionen in die Produkte der Leader-Gruppe denkbar. »Wenn wir neue Studios oder Übertragungswagen planen und einrichten, gehören die Produkte von Phabrix/Leader zu unserer Standardausrüstung«, so Osthaus und fügt hinzu, dass die Marken »immer auf dem neuesten Stand der Technik waren und der Konkurrenz in Sachen Innovation meist voraus sind.«

Masayoshi Ishihara, Managing Director, Leader Europe, kommentiert: »Es ist immer erfreulich zu hören, dass ein Unternehmen mit einem so renommierten Ruf wie TVN Live Production bei der Arbeit an so wichtigen Produktionen wie der Bundesliga und der Uefa Champions League auf Phabrix und Leader T&M und Monitoring Equipment vertraut. Da die Erwartungen in der Ära der UHD- und HDR-Produktion immer höher werden, kann sich TVN auf die Vielseitigkeit und robuste Leistung der Qx-Rasterizer und LV5600-Monitore verlassen, um sicherzustellen, dass seine Kunden – und deren Zuschauer – jedes Mal die bestmögliche Qualität erleben.«