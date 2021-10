ESL erweitert Gaming-Studio mit Blackmagic-Equipment

ESL hat beim Ausbau seines Produktions-, Turnier- und Studiokomplexes mehrere Atem Constellation Mischer und Universal Videohub Kreuzschienen eingebaut.

Die ESL Facility im polnischen Kattowitz hat nun vier neue Regieräume und drei multifunktionale Bereiche. Dazu zählt auch die vorhandene Arena mit Videohardware, die von der Firma WAMM Video Solutions geliefert wurde. Nach Aussage des leitenden Ingenieurs, Krzysztof Pawlus, sei Flexibilität das wichtigste Kriterium für die Gestaltung des Produktionsworkflows und der Steuerinfrastruktur gewesen.

»Wir produzieren Live-Events unterschiedlichster Art, darunter Branded-Content-Formate für ESL und White-Label-Content für andere Turniere oder Events. Um den damit verbundenen Anforderungen zu genügen, wurde der gesamte Workflow so aufgestellt, dass er rekonfigurierbar ist«, erklärt Pawlus. »Die gesamte Facility ist über Glasfaser vernetzt. Jeder eingebundene Regieraum verfügt über eine 288×288-Kreuzschiene mit 24 Glasfaser-Ein- und -Ausgängen und eine Batterie von SDI-Karten zur Konvertierung von PC-Desktop-Signalen in SDI. Grundsätzlich können wir damit aus beliebigen Quellen eingehende Signale je nach den Produktionsanforderungen überall in der Einrichtung verteilen.«

Die Hallen sind neben ihrer Ausstattung für virtuelle Greenscreen-Produktionen für ein breites Spektrum an Veranstaltungen ausgelegt. Sie bieten unter anderem genug Platz, um bis zu 64 PUBG Mobile Spieler zu beherbergen. Genau wie viele andere Live-Event-Produzenten musste sich ESL auf den Umgang mit mehreren Remote-Quellen umstellen.

»In jüngster Zeit befanden sich die Darsteller meistens an Remote-Standorten, und wir haben auch weiterhin die körperliche Unversehrtheit unserer Produktionsteams zu gewährleisten. Überdies mussten wir dafür sorgen, dass die Studioinfrastruktur für den parallelen Empfang von externen Signalen und Signalen aus dem Studio ohne Latenzprobleme ausgelegt ist«, erklärt Krzysztof. »Es ist ein absolutes Muss, dass unsere Streams präzise sind und unsere Zuschauer hautnah ins Geschehen versetzen.«

Bei den Inhalten handelt es sich um Bildmaterial, das mit im ganzen Komplex installierten Atem-Mischern aufbereitet wird. Im größten Regieraum steht ein Atem Constellation 8K Mischer, der bei mehreren hochkarätigen Veranstaltungen zum Einsatz kam. Beispielsweise beim Wohltätigkeitsevent »Gamers without Borders«, bei dem das Programm in zwei Sprachen gleichzeitig ausgeliefert wurde. Alle Produktionen werden in 1080p/59,94 ausgeliefert und an Twitch und YouTube oder per Live-Video-Cloud an sonstige vom Kunden gewünschte Plattformen gestreamt.

Mit den neuen Studioräumen ist ESL für ein breiteres Spektrum an Veranstaltungen und das Team für weitere Innovationen seiner Content-Erstellung aufgestellt.

»Dieses hohe Maß an Flexibilität für diverse Workflow-Konstellationen ist durch das Blackmagic SDK gegeben. Zusätzlich ist die Möglichkeit zur Automatisierung komplexer Abläufe durch benutzerdefinierte Makros ein echter Vorteil beim Diversifizieren unserer Streams«, bilanziert Krzysztof. »Wir haben schon sehr clevere und effiziente Lösungen entwickeln können, die unseren eSport-Produktionen ihren Rang an der Spitze garantieren. Sicher gibt es noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, die wir noch gar nicht entdeckt haben.«