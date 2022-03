4K-Restaurierung: »Der Pate«

Zum 50jährigen Jubiläum von »Der Pate« wurde die gesamte Trilogie restauriert — und im Bonusmaterial erfährt man auch wie.

Der oscar-prämierte Film »Der Pate« von Francis Ford Coppola wurde zum 50. Jubiläum restauriert und soll nun in neuem Glanz erstrahlen: Paramount Pictures ließ alle drei Filme der epischen Mafia-Familiensaga unter der Leitung des Regisseurs sorgfältig restaurieren und wird sie ab 24. März 2022 zum ersten Mal in UHD mit neuen Bonusinhalten veröffentlichen.







»Ich bin sehr stolz auf ‚Der Pate‘, der das erste Drittel meines kreativen Lebens bestimmt hat«, so Francis Ford Coppola. »Bei dieser Hommage zum 50. Jahrestag bin ich besonders stolz darauf, dass ‚Mario Puzos Der Pate, Epilog: Der Tod von Michael Corleone‘ enthalten ist, da er Marios und meine ursprüngliche Vision des endgültigen Abschlusses unserer epischen Trilogie einfängt. Es ist auch sehr erfreulich, diesen Meilenstein mit Paramount zusammen mit den wunderbaren Fans zu feiern, die den Film seit Jahrzehnten lieben, mit den jüngeren Generationen, die ihn auch heute noch relevant finden, und mit denen, die ihn zum ersten Mal entdecken werden.«

Macht Paramount den Fans dieses Films damit »ein Angebot, das sie nicht ablehnen können«? Könnte sein.

Die Sammlung bietet aber nicht nur den Fans der Filme, des Regisseurs und der Schauspieler die wahrscheinlich beste Bild- und Tonqualität dieser Filme, sondern hat auch viele Bonusinhalte zu bieten — auch solche, die beruflich, technisch interessierten Zuschauern etwas zu bieten hat: So gibt es in der Jubiläumsedition etwa auch einem Beitrag namens »Preserving The Godfather«.

Darin fassen die Archivare von Paramount Pictures einige Infos zum Restaurationsprozess und zeigen anhand von Archivmaterial die Evolution des Films über den Verlauf der vergangenen Jahrzehnte und geben Infos darüber, wie moderne Technologien Verbesserungen in der Bild- und Tontechnik ermöglichten.







Die akribische Arbeit der Restauration hat drei Jahre gedauert. Dabei investierte das Team Tausende von Stunden, um einerseits Szenen wiederherzustellen und diesen ein technisch herausragendes Bild- und Tonerlebnis zu ermöglichen, gleichzeitig aber dem Look-and-Feel des Originals treu zu bleiben.







Neu restauriert und remastered in Dolby Vision und HDR-10 werden alle drei Filme der Kulttrilogie zum ersten Mal als 4K-Download und UHD-Blu-ray erhältlich sein. Die Sammlung enthält »Der Pate«, »Der Pate: Teil II« und Coppolas erst kürzlich überarbeiteten Schnitt des dritten Films, »Mario Puzos Der Pate, Epilog: Der Tod von Michael Corleone«. Außerdem sind bereits veröffentlichte Audio-Kommentare von Francis Ford Coppola enthalten.

Neben dem UHD-Blu-ray Set wird außerdem eine limitierte Collector´s Edition in hochwertiger Verpackung veröffentlicht, die ein Coffee Table Book mit Fotos sowie Portrait Art Prints auf hochwertigem Papier beinhaltet. Es handelt sich um 36-seitiges Buch im Schuber und 9 Discs.

Beide Sets bieten neue Bonusinhalte wie eine Einführung durch Coppola, die schon erwähnte Featurette über den Präservierungsprozess, Fotos von Steve Schapiro und Vergleiche der neuen Restauration mit früheren Versionen der Filme.

Eine noch bessere Restaurierung?

Laut Paramount wurde jede Anstrengung unternommen, um die Filme nach ihrer letzten Restauration durch den Filmhistoriker Robert Harris 2007 nun auf den neusten Stand der Technologie zu bringen und für die Fans das bestmögliche Erlebnis zu schaffen. Mit der Version von 2007 als Basis, investierte das Restaurierungsteam erneut viel Zeit und Geld um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen.

Dafür wurden in mehr als 300 Kartons die besterhaltenen Aufnahmen aller drei Filme mit der jeweils besten Auflösung durchforstet. Über 4.000 Stunden wurden in die Reparatur von Flecken, Rissen und anderen Anomalien an den Negativen investiert. Über 1.000 Stunden flossen in die stringente Farbkorrektur, um sicher zu stellen, dass die modernen Werkzeuge der Original-Vision von Coppola und Kameramann Gordon Willis gerecht werden.

Zusätzlich zur 2007 von Walter Murch abgenommenen 5.1-Audio-Spur, wurden jetzt auch die originalen englischen Mono-Spuren von »Der Pate« und »Der Pate: Teil II« restauriert.

Alle diese Arbeitsprozesse wurden durch Francis Ford Coppola Coppola überwacht.

»Wir fühlten uns geehrt, mit der Restaurierung dieser Filme betraut worden zu sein, und erlebten jeden Tag Momente der Ehrfurcht«, sagt Andrea Kalas, Senior Vice President von Paramount Archives.

»Wir sind Zeuge geworden, und konnten aus nächster Nähe beobachten, wie brillant Bild, Ton, Produktions- und Kostümdesign, Schnitt, die schauspielerischen Leistungen und – natürlich Drehbuch und Regie zu einem unvergleichlichen Gesamtwerk verschmelzen. Unser ausgesprochenes Ziel war es, die außergewöhnliche Arbeit aller Beteiligten zu ehren.«

Neues Bonusmaterial

Einführung in »Der Pate« durch Francis Ford Coppola.

Preserving The Godfather — Die Archivare von Paramount Pictures dokumentieren den Restaurationsprozess.

Capturing the Corleones: Through the Lens of Photographer Steve Schapiro — Der Fotograf Steve Schapiro als Zeitzeuge des Entstehungsprozesses dieses bahnbrechenden Films gibt Kommentare zu ausgewählten Archivaufnahmen.

The Godfather: Home Movies — Eine Sammlung von 8-mm-Amateurfilm-Sequenzen bieten besondere Einblicke in die Produktion von Der Pate im Jahre 1971. Dies ist das erste Mal, dass Filmaufnahmen vom Set am Norton-Familiensitz in Emerson Hill (Staten Island) veröffentlicht werden.

Restoration Comparisons — »Vorher-nachher«-Vergleiche einzelner Szenen, die die umfangreiche Verbesserung der Bildqualität in »Der Pate« zeigen.

Bereits veröffentlichtes Bonusmaterial

Ein Meisterwerk, das fast keines war

Die Welt des Paten

Rettung durch Filmemulsion – Der Pate neu entdeckt

Als die Dreharbeiten beendet waren

Der Pate auf dem Roten Teppich

Vier Kurzfilme über Der Pate

The Godfather vs. The Godfather: Part II

Cannoli

Riffing on the Riffing

Clemenza

Der Familienstammbaum

Organigramm der Kriminalität

Connies und Carlos Hochzeitsalbum

Die Credits von 2008

Behind the Scenes

A Look Inside

On Location

Francis Ford Coppola’s Notebook

Music of The Godfather

Nino Rota

Carmine Coppola

Coppola & Puzo on Screenwriting

Gordon Willis on Cinematography

Storyboards – The Godfather: Part II

Storyboards – The Godfather: Part III

The Godfather Behind the Scenes 1971

Zusätzliche Szenen

Fotogalerie

Kinotrailer

Anerkennung und Feedback

Zusätzliches Material

Filmemacher-Biografien