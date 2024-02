Super Bowl bei RTL und DAZN

Das größte Einzelsportereignis der Welt steigt am 11. Februar im Allegiant Stadion in Las Vegas. Wer krönt sich zum NFL-Champion? Holen die Kansas City Chiefs die begehrte Trophäe oder die San Francisco 49ers?

Fragen, die sich zwischenzeitlich auch hierzulande viele Fans stellen, denn über die Jahre ist American Football immer populärer geworden, sodass der Super Bowl auch hierzulande zum Mega Event wird.

Wer das Spiel verfolgen will, muss allerdings lange wach bleiben. Spielbeginn ist um 0:30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag, die Halbzeitshow dürfte gegen 2:00 Uhr starten.

Super Bowl bei RTL

RTL überträgt den Super Bowl live im Free-TV und online im Stream. Ab 23:15 Uhr melden sich Moderatorin Jana Wosnitza, Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld, Community Host Mitja Lafere sowie die RTL NFL-Expertenriege um Patrick Esume, Björn Werner, Sebastian Vollmer und Markus Kuhn aus dem Allegiant Stadium in Las Vegas.

Bereits ab 20:15 Uhr können sich Fans zudem mit bester Football-Unterhaltung bei RTL mit »American Ice Football« einstimmen. Einen sportlichen Vorlauf bietet zusätzlich Nitro in einer einstündigen Countdown-Show: Ab 22:00 Uhr liefert Moderator Florian Ambrosius live aus Vegas alles Wissenswerte zur Vorbereitung auf die lange Football-Nacht. Bereits in den Tagen vor dem medialen Großereignis bieten die News & Magazine in TV und Online eine durchgängige Berichterstattung zur Super-Bowl-Week.

Mit dem breiten Inhalteangebot von RTL Deutschland wird der Super Bowl plattformübergreifend aufwändig begleitet. Bereits in den Tagen vor dem medialen Großereignis bieten die Social-Media-Kanäle von RTL Sport sowie News & Magazine in TV und Online eine durchgängige Berichterstattung zur Super-Bowl-Week.

Aus dem RTL Audio Center in Berlin präsentiert zudem das »RTL NFL Radio« am 11.2. ab 20:30 Uhr eine Live-Ausgabe der beliebten »Tailgate-Show« mit Moderator Alex »Kucze« von Kuczkowski und um 23:00 Uhr eine Live-Aufnahme des Podcasts »Down Set Talk!« mit den Hosts Adrian Franke und Christoph Kröger. Für die Kinderzielgruppe sendet außerdem »Toggo Touchdown« am Montagabend um 19:55 Uhr eine Sonderausgabe mit einer kindgerechten Zusammenfassung des Super Bowls. Alle Analysen zum Super Bowl sowie Bilder von der Party danach präsentieren die Moderator_innen Alessa-Luisa Naujoks und Marcel Klein am Dienstag in »NFL Aktuell« um 19:10 Uhr bei ntv.

Der Super Bowl LVIII am 11.2. live bei RTL Sonntag, 11.2.2024 20:15 Uhr, RTL »American Ice Football« live aus der SAP Arena in Mannheim

22:00 Uhr, Nitro »NFL Live – Countdown zum Super Bowl«

23:15 Uhr, RTL Der Super Bowl LVIII live aus Las Vegas Montag, 12.2.2024 19:55 Uhr, Super RTL »Toggo Touchdown« Sonderausgabe zum Super Bowl Dienstag, 13.2.2024 19:10 Uhr, ntv »NFL Aktuell« mit allen News und Analysen zum Super Bowl sowie Bildern der Party danach

