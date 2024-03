Super Bowl mit virtueller Assistenz

Mit Illusioneer Studio setzte Plazamedia in München ein neues Studio für virtuelle Produktionen ein. Im Februar fand die Live-Produktion des 58. Super Bowl für den Sportstreamer DAZN statt.

Alle Signale vom Super Bowl in Las Vegas liefen in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar über das Sendezentrum von Plazamedia. Dort wurden sie für das Illusioneer Studio, die fest angebundenen TV-Regien, das zentrale Monitoring, den Highlight-Schnitt, die Postproduktion, die Analyse-Grafik und das Archiv in den Bereich des DAZN Production Room (PCR) und von dort auf die Verbreitungswege zu den Kunden gegeben.

Die Bilder aus den USA wurden im Studio mit einer Vielzahl von Effekten wie Holographien oder Kameraflügen durch überlebensgroße Football-Helme der gegnerischen Teams ergänzt. Personen wurden aus Las Vegas und Berlin zugeschaltet. Vom PCR aus wurde das Signal auf die Verbreitungswege gebracht.

Für Michael Bracher, SVP Production and Editorial bei DAZN-DACH, eröffnet diese Technik neue Dimensionen: »Unsere Inszenierung des Super Bowl LVIII zeigt den Innovationsgeist von DAZN und die kreativen Möglichkeiten des Studios. Virtuelle Sets und Kamerafahrten sowie die Möglichkeit, auf verschiedene Bedürfnisse individuell zu reagieren, schaffen eine einzigartige emotionale Ansprache und bieten unseren Zuschauern eine hochqualitative Live-Berichterstattung.«

»Dank eines Technologie-Mixes, unter anderem aus dem Gaming- und Broadcast-Sektor, bieten wir beeindruckende Markenwelten für unsere Kunden. Dabei ist die Produktion des Super Bowl ein hervorragender Case, unser langjähriger Partner DAZN hat hier erneut Mut zur Innovation bewiesen.« Jens Friedrichs, Vorsitzender der Plazamedia-Geschäftsführung, setzt fort: »Wir freuen uns, dass Daniel Silber und das von ihm gegründete Illusioneer-Studio nun Teil der Plazamedia Familie sind.«

Limitierungen virtuell überwinden

Das Illusioneer Studio lässt die Grenzen zwischen realer Welt und Fiktion verschwimmen: Broadcasts aus virtuellen Studios sind ebenso möglich wie simulierte Kamerafahrten, und mit Hilfe des Teleporting erscheinen VIPs – fernab ihres tatsächlichen Standorts – quasi als echte Gäste im Studio. Selbst zeitliche Begrenzungen gibt es nicht mehr: Menschen können zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten aufgenommen und dann wieder im Illusioneer Studio vereint werden. Das spare Reisekosten.

Selbst in kleinen Räumen können große Bühnen geschaffen werden. Tatsächlich beansprucht das Studio nur 72 qm sowie 33 qm für Technik und Maske. »Die modularen virtuellen Dienste gehen so weit über die Limitierungen eines klassischen Drehs hinaus.«

Nach einer Pilotphase ist das Illusioneer Studio im Münchner Agrob Medienpark seit Jahresbeginn 2024 Teil der Plazamedia. Gründer Daniel Silber fungiert nun als Senior Executive Creative and Solutions, Products and Services des Produktionsdienstleisters.