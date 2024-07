BMS errichtete TV-Studios am Pariser Platz

BMS baute für die Sender BBC, ITV und RTVE die EM-Studios am Pariser Platz in Berlin – mit Blick aufs Brandenburger Tor.

BMS gehört seit vielen Jahren zu den etablierten TV-Dienstleistern, wenn es darum geht, Studios bei großen Sportevents zu bauen. Was 2006 mit ersten Flightcase-Regien begannt, entwickelte sich über die Jahre immer weiter, und BMS ist mittlerweile sehr gefragt diesem Bereich.

»Wir haben wirklich ganz klein bei der WM in Deutschland mit Flightcase-Regien angefangen. Dann entwickelte sich das stetig weiter: 2008 haben wir bei der Euro in Wien ein TV-Glasstudio gebaut, dann Studios 2010 in Südafrika, 2012 in Polen, bei den Olympischen Spielen in London. 2016 haben wir vier Studios vor dem Eiffelturm gebaut (siehe Meldung), 2018 zehn Studios auf dem Roten Platz.«

Bei der Euro im eigenen Land durfte BMS für die beiden britischen Sender BBC und ITV und für den spanischen Sender RTVE nun einen Studiokomplex vor dem Brandenburger Tor errichten.

Dass ausgerechnet England und Spanien auch das Endspiel bestreiten würden, war natürlich nicht vorauszusehen …

Die Aufgabe, mitten in der Stadt an einem belebten Platz und in unmittelbarer Nähe zum Brandenburger Tor eine Studiolandschaft aufzubauen, gelang nur, weil alle Beteiligten an einem Strang zogen.

Sowohl die Uefa als auch die Stadt Berlin unterstützten das Vorhaben nach Kräften, »sonst wäre dieses außergewöhnliche Projekt auch nicht möglich gewesen«, so Wolfgang Quinkenstein, Geschäftsführer der BMS.

Die Aufgabe von BMS bestand darin, innerhalb von nur vier Wochen auf einer Fläche von rund 1.000 Quadratmetern 53 Container zu errichten und die entsprechende Infrastruktur für Büros, Technik, Studios, Maske, Green Rooms und Bistros bereitzustellen. Insgesamt drei Studios baute BMS, jeweils mit einer Fläche von 8 x 8 m und mit einer Höhe von 3,5 m. Alle Studios verfügten zudem über eine Glasfront in Richtung Brandenburger Tor.

»Grundsätzlich übergaben wir alle drei Studios quasi nackt an die Sender, die die Ausstattung und Regie dafür selbst übernahmen.«

Ein Besonderheit des Komplexes war das grüne Stromkonzept, das mit einer 600KVA USV-Anlage der Firma Roton und mit Festnetzstrom anstatt Generatoren umgesetzt werden konnte.

Eine große Herausforderung bestand auch darin, die notwendige Klimatechnik für die Studios zu installieren, denn dafür war sehr viel Leistung notwendig, so Wolfgang Quinkenstein.

Das Studio der britischen BBC zog im Mutterland des Fußballs viel Aufmerksamkeit auf sich. Der Sender arbeitete einerseits viel mit Augmented Reality, hatte aber einen tollen Blick aufs Brandenburger Tor und nutzte bei gutem Wetter auch eine Dachterrasse.

Eine weitere Aufgabe, die BMS in diesem Zusammenhang übernommen hatte, war die standesgemäße Ausleuchtung des Brandenburger Tors mit einem speziellen Lichtkonzept.

Für die Glasfaseranbindung des Komplexes war Eurovision verantwortlich.

Wolfgang Quinkenstein erläutert, dass BMS auch noch für tolle TV-Bilder sorgte. TV Skyline installierte dafür eine Beautyshot-Kamera am Brandenburger Tor, deren Bilder auch im IBC zur Verfügung standen. Ein Steiger am Brandenburger Tor mit einer Panasonic-Kamera und 86x-Optik lieferte darüber hinaus Bilder von der Ost- und Westseite des Brandenburger Tors sowie Bilder der Fanzone.

Eine Herausforderung waren die knapp kalkulierten Auf- und Abbauzeiten. »Aber hier hilft uns die Erfahrung dabei, das alles im eng gesteckten Zeitrahmen zu schaffen«, so Wolfang Quinkenstein.

Eckdaten

3 x TV-Studio 8 x 8 x 3,5

1 x BBC Presenter Terrasse auf dem Dach des BBC-Studios

Customize TV Studios

BBC, ITV, RTVE,

500 Akkreditierungen

53 Containereinheiten

1.000m² Produktion & Infrastruktur

Büros, Technik, Maske, Greenrooms, Bistro, Social Area etc.

Enge Zusammenarbeit mit Uefa und Stadt Berlin

Grünes Stromkonzept mit USV 600KVA und BackUp-Generator

2 Jahre Planung

4 Wochen Aufbauzeit

10 Tage Abbauzeit

54m Kamerakran

Beteiligte Firmen

Zeppelin: Containerbau

dp Showtechnik Karlsruhe: TV Studios & Layer Bau

ER Rental Berlin: Klimatisierung der TV-Studios

Eurovision: Glasfaseranbindung zum IBC und zur Welt

Jens Weber: Set Design

LFB Licht Forum Berlin: Berlin Beleuchtung Brandenburger Tor

Mateco: 54m Kamerakran mit BPM-Kameratechnik

Q8 Matthias Quasthoff, Chefplaner der Konstruktion

Roton Power Systems GmbH USV-Anlage

Spot Elektroanlagen GmbH Verstromung

Eurovision Glasfaseranbindung

