Surfshark: Deutschland auf Platz 9 der Cyber-Kriminalität

Surfshark-Studie zu Cyber-Kriminalität: Deutschland mit 20 Opfern pro Million Internet-Nutzern.

Es klingt erstmal fast noch beruhigend: Das litauische IT-Security-Unternehmen Surfshark ermittelte bei 10 Ländern, wie viele Opfer von Cyber-Kriminalität es gab — und Deutschland lag auf Platz 9: mit »nur« 20 Opfern pro Million Internet-Nutzern.

Im Vergleich wurden in Großbritannien, das die Liste anführt, mit unglaublichen 4.783 Cyber-Crime-Vorfällen pro 1 Million Internet-Nutzer fast 266-mal mehr Opfer registriert als in Deutschland. Die Studie zeigte auch, dass Deutschland im Vergleich zum Jahr 2020 einen Rückgang der Cyber-Kriminalität um 9 % verzeichnete – und in puncto Zuwachs der Cyber-Kriminalität den Platz 10 auf der Liste belegt.

»Im Vergleich zu 2020 wurden weltweit 8 % mehr Menschen Opfer von Cyberkriminalität. Im Vereinigten Königreich belief sich der Anstieg auf unglaubliche 40 %. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, in das Praxiswissen und die Bildung von Menschen zu investieren, da dies nachweislich der wichtigste Aspekt im richtigen Umgang mit Bedrohungen aus dem Internet ist«, sagte Agneska Sablovskaja, Data Scientist bei Surfshark.

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die USA, Australien, Griechenland und Deutschland die einzigen Länder waren, die einen Rückgang bei der Cyber-Kriminalität verzeichneten. Trotzdem stehen alle Länder außer Deutschland weit oben auf der Liste (unter den Top 5). In den Niederlanden (Platz 7) und dem Vereinigten Königreich (Platz 1) konnte man währenddessen einen steilen Anstieg der Cyber-Crime-Dichte von 50 % bzw. 40 % beobachten.

Mexiko bildet das Schlusslicht auf der Liste. Dort verzeichnete man nur zwei Cyber-Crime-Opfer pro 1 Million Internetnutzer weniger als in Deutschland. Allerdings stieg die Dichte der Cyberkriminalität im Jahresvergleich um 14 %.

Welche sind die häufigsten Cybercrime-Aktivitäten?

Der Studie zufolge ist Phishing das zweite Jahr in Folge die am häufigsten anzutreffende Angriffstechnik. Im Jahr 2020 zählte man insgesamt 241.343 Phishing-Opfer. Phishing-Opfer verloren jedoch durchschnittlich am wenigsten Geld (136 US-Dollar pro Opfer), während Personen, die einem Anlagebetrug zum Opfer fielen, das meiste verloren (durchschnittlich 70.811 US-Dollar pro Opfer).

Ebenso zog Anlagebetrug für die Opfer insgesamt die gravierendsten finanziellen Folgen nach sich. In Summe verloren Personen im Jahr 2021 dadurch ungefähr 15 Millionen US-Dollar. Die Cyber-Crime-Aktivität, die im vergangenen Jahr am wenigsten Schaden anrichtete, waren Denial-of-Service-Angriffe (DoS-Angriffe). Nur circa 1.000 Personen gaben an, durch diese Form der Online-Kriminalität durchschnittlich 197 US-Dollar verloren zu haben.

»Nun, da die geopolitischen Spannungen zunehmen, könnten wir vermehrt Cyber-Krieg und Zero-Day-Sicherheitslücken ausgesetzt sein, die von einer Spionage-Software wie Pegasus ausgenutzt wird«, erklärte Aleksandr Valentij, Security Officer bei Surfshark.

Insgesamt sind 2021 mindestens 6.502.323 Personen Cyber-Crime-Angriffen zum Opfer gefallen. Die finanziellen Verluste beliefen sich in Summe auf 26.116.000.000 US-Dollar.

Angesichts dieser Problematik hat Surfshark ein Data-Vulnerability-Thermometer entwickelt, das Open-Source-Informationen des FBI und Forschungsalgorithmen kombiniert. Das Online-Tool zeigt Nutzern ihren persönlichen Risikowert, mögliche spezifische Cybercrime-Techniken und Präventionsstrategien, die sie in Abhängigkeit von den ausgewählten Datenpunkten anwenden können.

Das Data-Vulnerability-Thermometer enthält außerdem Beschreibungen, Typologie, Tipps und Statistiken zu 20 verschiedenen Straftaten der Internet-Kriminalität, die sich gegen einzelne Nutzer richten. Diese Enzyklopädie umfasst ebenso umfangreiche Statistiken über Trends und Muster im Bereich der Internet-Kriminalität. Internet-Nutzer können hier Statistiken über die weltweite Dichte der Internet-Kriminalität, ihre finanziellen Auswirkungen, das jährliche Wachstum der Kosten für Internet-Kriminalität, die Anzahl der Opfer nach Alter und vieles mehr einsehen.