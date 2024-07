ZDF Digital: Terra-X-Intro im Schnelldurchgang

In nur drei Tagen produzierte ZDF Digital ein animiertes Intro zum Thema Zeit für die Sendung TerraX. Mit von der Partie war die generative KI Adobe Firefly.

Das ZDF Digital Team um Renée Abe, Head of Innovation & Creative Production, und Mario Hill, Teamlead Design – 3D / Motion Design / 3D Realtime / Virtual Production hatte laut Adobe Ideen über Prompts in Adobe Firefly auf ihre Bildschirme geholt, anstatt in Archivdaten zu recherchieren, so Adobe.

»In kürzester Zeit konnten so passgenaue Inhalte für die weitere Verarbeitung in Adobe Photoshop in einer 4K-Lösung erweitert werden, um sie anschließend in dem 3D-Tool Zoe Depth in realistische 3D-Meshes zu formatieren.« Die Einarbeitung in Firefly und die Nutzung des True 3D-Arbeitsbereichs in Adobe After Effects sei für die erfahrenen Adobe Creative Cloud Nutzer »ein recht selbsterklärendes Unterfangen« gewesen. »Der Anspruch von Firefly ist Benutzerfreundlichkeit, das merkt man einfach. Es geht darum, mit einfachen Mitteln ein Super-Ergebnis zu erhalten und innerhalb eines verknüpften Creative Cloud-Workflows nahtlos zu arbeiten«, berichtet Hill.

Zur Rechtskonformität der KI-Nutzung teilt Adobe mit: »Adobes KI-Lösung unterliegt den ethischen Prinzipien Haftung, Verantwortung und Transparenz und wird nur mit lizenziertem Content sowie gemeinfreien Inhalten trainiert, die nicht mehr urheberrechtlich geschützt sind. Generierte Bilder sind deshalb für kommerzielle Zwecke nutzbar, für die öffentlich-rechtliche Medieninstitution eine Grundlage für ein sicheres Arbeiten unter Einhaltung der Berufsethik.«