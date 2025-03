DAZN Infinity League: Die Zukunft des Fußballs?

DAZN präsentierte mit dem TV-Dienstleister TV Skyline die zweite Ausgabe des innovativen Indoor-Fußballturniers Infinity League.

Die DAZN Infinity League verband auf besondere Weise Sport, Technologie und Entertainment. Austragungsort war der BMW Park in München.







Mit einem erweiterten, globaleren Konzept, neuen Teams und den erfolgreichen Highlights der Premiere im Vorjahr war die zweite Ausgabe der Infinity League weit mehr als ein klassisches Turnier – vielleicht ein Blick in die Zukunft des Fußballs?

Moderne Technologien, Live-Musik und eine besondere Atmosphäre machten das Event zu einem multisensorischen Spektakel. Dabei nahm DAZN die Zuschauer erneut mit auf eine Reise in die unendlichen Möglichkeiten des modernen Fußballs.

Mehr Nähe, mehr Emotion

Maja Hummel, Senior Production Manager bei DAZN, erklärt, dass DAZN die Infinity League komplett in Eigenregie geplant, organisiert und durchgeführt hat.

Im Gegensatz zu anderen Sportarten oder Ligen, bei denen es genaue Vorgaben für die Produktion gibt, konnte DAZN bei diesem Turnier aus dem Vollen schöpfen und vieles umsetzen, was sonst nicht oder nur selten möglich ist. Dazu gehörten beispielsweise Interviews auf dem Spielfeld direkt nach dem Spiel, aber auch die Ausstattung einzelner Spieler mit einer Bodycam.

Gerade in der Bundesliga sind solche Bilder nicht oder nur selten zu sehen – und das, was an »Nähe« stattfindet, kommt meist aus der NFL nach Europa geschwappt, wie etwa die Einstellungen der Cinematic Cams, die nun auch hier zunehmend zu sehen sind.

TV Skyline als Technik-Dienstleister

DAZN hatte erneut TV Skyline als technischen Dienstleister engagiert. Die Mainzer waren mit dem Ü7 inklusive Ü-Wagen vor Ort.

Dennis Ebel, Key Account Manager bei TV Skyline, erklärt: »Der Ü7 ist so aufgeteilt, dass vorne die Bildtechnik ist, in der Mitte eine große Hauptregie und direkt daneben ein Multifunktionsabteil, das man entweder als zusätzliche Regie oder für Grafik oder Schnittplätze nutzen kann. Daran schließt sich am Ende die Tonregie an«.

In diesem Ü-Wagen produzierte das Team von DAZN und TV Skyline rund sieben Stunden lang die Infinity League.

Maja Hummel dazu: »Es erfordert schon eine Menge Disziplin, die Konzentration über einen so langen Zeitraum hoch zu halten, aber gleichzeitig macht es auch sehr viel Spaß, so ein Event entwickeln und umsetzen zu können.« Das liege auch daran, dass es eben viel mehr Gestaltungsspielraum gebe als sonst.

Kameratechnik: nah dran

DAZN setzte bei der Produktion der Infinity League 22 Kameras ein. Neben klassischen Broadcast- und Wireless-Kameras von Grass Valley und Ikegami kam auch eine Superslomo von Grass Valley zum Einsatz. »Wir haben auch mit vielen Spezialkameras gearbeitet«, berichtet Dennis Ebel. Dazu gehörten FX3-Cinematic-Kameras, eine Zweipunkt-Seilkamera von Palm Street Studios, die sich an einem Seil von der Decke über das Spielfeld bewegen konnte, aber auch Bodycams, die zwei Spieler und ein Trainer trugen.

Maja Hummel ergänzt: »Letztendlich waren wir mit unseren Kameraleuten überall vor Ort: in der VIP-Lounge, mit Cinematic Cam und Steadicam auf dem Spielfeld, im Huddle Room, wo sich die Spieler versammeln, und natürlich rund um das Spielfeld.«

Die Kommentatorenplätze wurden von TV Skyline mit einer PTZ-Kamera ausgestattet, so dass sie – und auch VAR-Schiedsrichter Urs Meier – in Szene gesetzt werden konnten.

Neben den verschiedenen Kamerapositionen, die das Spiel verfolgten, hatte DAZN direkt neben dem Spielfeld einen Studiobereich eingerichtet, der immer wieder genutzt wurde. Daneben gab es einen Spot für Interviews.

Diverse Fieldreporter waren rund um das Spielfeld unterwegs und konnten auch nach dem Spiel direkt mit den Spielerinnen und Spielern auf dem Spielfeld sprechen und so viele Eindrücke sammeln.

Eine Besonderheit bei dem Turnier auch war auch der ASB-GlassFloor, der sich mit unterschiedlichsten Grafiken und Infos bespielen lässt. Dank der Zusammenarbeit mit Kinexon Sports flossen sowohl Daten über Bewegungsabläufe und Technik der SpielerInnen als auch der getrackten Fußbälle – wie etwa Schussgeschwindigkeit in die Berichterstattung ein. Diese Elemente wurden auf dem individuell bespielbaren ASB-GlassFloor eingebunden und beispielsweise auch für verschiedene Gamification Elemente verwendet. Konkret wurden verschiedene Spiele zur Publikumsaktivierung gespielt, die mithilfe von Kinexon/Boden angereichert wurden.

»Neben den Spielen hatten wir auch zwei Music-Acts, die während des Turniers auftraten«, erzählt Maja Hummel. Solche Einlagen machen eine Veranstaltung wie diese aus: Entertainment meets Sports and Technology.

Abgerundet wurde das Ganze durch die Besonderheiten des Spiels, zum Beispiel die seitliche Toren, so genannte Funino-Tore, die sich während des Spiels per Buzzer für kurze Zeit öffnen ließen und bespielt werden konnten. Kurzum: Es war eigentlich immer etwas los.

Übertragung

Dennis Ebel von TV Skyline erklärt: »Wir haben drei Sendestrecken produziert: das Worldfeed, unilaterale Signale und ein Backup-Signal«.

DAZN übertrug die Infinity League auch weltweit in über 200 Ländern und Regionen, darunter auch in Italien, das in diesem Jahr durch die teilnehmenden Teams eine besondere Bedeutung innehatte. Dafür wurde ein eigenständiges und zusätzliches Wordfeed produziert, das mit individuellen Interviews ergänzt wurde.

In Deutschland wurde die Infinity League neben der DAZN-App und den DAZN-Kanälen auch im Free-TV auf DF1 und den Kicker-Kanälen übertragen. Darüber hinaus konnten Fans das gesamte Event auch über den kostenlosen FAST-Kanal DAZN Heldinnen x Pluto TV verfolgen.

Natürlich spielte auch die Verbreitung über Social Media eine wichtige Rolle für das Gen-Z-Event. So wurde das Event live auf Tiktok, Instagram, Youtube und Facebook übertragen.