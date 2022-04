Mit einem Fokus auf Klimaneutralität expandiert Terra Mater mit einer deutschen Niederlassung.

Die Terra Mater Studios haben bislang ausschließlich von Wien aus auf dem weltweiten Markt agiert. Zahlreiche Preise von internationalen Festivals konnte das Unternehmen schon erringen, ist hauptsächlich für seine Naturdokus in Kino, TV und auf Multimedia-Plattformen bekannt. Das Repertoire der Produktionsfirma ist aber weit größer, erläutert Sven Westphal: »Von Factual-Entertainment-Programmen über Doku-Reihen und Reportagen bis hin zu kompletten Formaten bieten wir Sendern und Plattformen innovativen, emotionalen und hochwertigen Content.«

Nun gründete das Unternehmen also eine deutsche Niederlassung, und Westphal, einer der Managing Directors der deutschen Dependance, erläutert: »Wir wollen näher am deutschen Markt sein und wollen bessere Voraussetzungen für maßgeschneiderte Programme für den deutschen Markt schaffen.«

Die genaueren Gründe für die Expansion nach Deutschland erläutert er so: »Das Ziel ist es, uns in Deutschland noch stärker als Produktionsfirma für Factual-Entertainment-Serien und -Formate sowie für Fiction-Projekte zu etablieren.«

Hauptsitz der Terra Mater Studios Germany ist München, aber ein weiteres Büro betreibt das Unternehmen in Berlin.

Zusammenarbeit mit Partnern

Wichtig ist Terra Mater aber nicht nur die Nähe zu den ansässigen Sendern und Plattformen: »Näher am Markt heißt für uns, die spezifischen Bedürfnisse besser erkennen und schneller darauf reagieren zu können. Deshalb werden wir auch die Zusammenarbeit mit hier ansässigen Autor_innen und Produktionspartner_innen intensivieren und ausbauen«, erklärt Michael Frenschkowski, ebenso Managing Director der Terra Mater Studios Germany.

Zusammenarbeit mit Erfolgsautor Tommy Jaud

Gemeinsame Sache macht Terra Mater etwa bereits mit einem der erfolgreichsten deutschen Autoren. »Wir haben uns die Rechte für die Verfilmung des Romans ‚Hummeldumm‘ vom Comedy-Erfolgsautor Tommy Jaud gesichert. Eine hinreißende Komödie, die im deutschsprachigen Raum mehr als sieben Millionen Mal verkauft worden ist und 2010 wochenlang die Spiegel-Bestsellerliste angeführt hat«, freut sich Michael Frenschkowski. Das Projekt befindet sich derzeit in der Drehbuch-Entwicklung, der Drehbeginn ist für 2023 geplant.

»Green Production« für sämtliche neuen Produktionen

Als weiteren wichtigen Fokus nennt das Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit. Auch hier wolle man Maßstäbe setzen, und Westphal führt aus: »2021 haben wir bereits den ersten Naturfilm und eine Mini-Serie klimaneutral produziert. Seitdem werden sämtliche neuen Programme, Filme und Serien nachhaltig realisiert.«

»Letztes Jahr haben wir uns selbst dazu verpflichtet, ab sofort C02-neutral zu produzieren. Nachhaltigkeit findet bei uns aber auch inhaltlich statt: Impact Producing und Green Storytelling sind ein wichtiges Thema. Unsere Partner können sich künftig also sicher sein, in jeglicher Hinsicht nachhaltigen Content zu bekommen«, so Terra Mater Studios Co-CEO Dinah Czezik-Müller.

Hintergrund Terra Mater

2011 wurden die Terra Mater Studios gegründet — als neue Heimat des international anerkannten ehemaligen Produktionsteams von Universum, der Naturkundlichen Abteilung des ORF.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien ist ein Tochterunternehmen von Red Bull und hat sich auf die Produktion und den Vertrieb von Factuals für Kino, TV und Multimedia-Plattformen spezialisiert.

Im Oktober 2021 gründeten die Terra Mater Studios ihre erste Tochtergesellschaft in Deutschland. Ziel von Terra Mater Studios Germany ist die Entwicklung und Produktion eines breiten Medienportfolios, der von TV über Online bis hin zu Kino reicht.