Mobile Videostudios für Reservisten

Qvest modernisiert die Medienproduktion des Reservistenverbands der Bundeswehr mit mobilen Videostudios.

Qvest stattet den Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. mit einer hochmodernen Lösung für mobile und stationäre Videoübertragung aus. Mit der Investition in innovative Streaming- und Videotechnologie stärkt der Reservistenverband seine digitale Infrastruktur und verbessert nachhaltig die Effizienz seiner Ausbildungs- und Schulungsmaßnahmen. Im Vordergrund des Konzepts stand die Reduzierung der technischen Komplexität für den Auftraggeber sowie die Erreichung eines hohen Maßes an Benutzerfreundlichkeit, trotz der unterschiedlichen Anforderungen bei der Nutzung.

Das Projekt umfasst die Konzeption, Lieferung und Inbetriebnahme von insgesamt 16 mobilen Video-Studio-Systemen in Koffergröße, sowie zwei stationären Systemen für die Bundesgeschäftsstellen des Verbandes in Bonn und Berlin. Die neuen Videostudiosysteme ermöglichen dem Reservistenverband eine flexible und ortsunabhängige Videoproduktion zur Erstellung und Bereitstellung von Schulungsinhalten in Echtzeit oder On Demand-Tutorials. Durch den mobilen Einsatz können praxisnahe Übungssituationen direkt vor Ort dokumentiert und vermittelt werden, was die Ausbildungseffizienz und den Wissenstransfer erheblich verbessert. Gleichzeitig passen sich die neuen Angebote besser an die zeitlichen Möglichkeiten der Freiwilligen an, sodass sie ihre ehrenamtliche Verantwortung mit Familie und Beruf besser vereinbaren können.

Die voll ausgestatteten Studiolösungen enthalten pro System eine 4K-Handkamera, eine remote steuerbare 4K Schwenk-Neige-Kamera, eine Gimbal-Kamera, ein Vorschaumonitor inklusive Regie-Case sowie Mikrofone, Beschallungs- und LED-Beleuchtungstechnik. Die Übertragung erfolgt über eine gebündelte LTE-, 5G-, WiFi- oder Ethernet-Verbindung mit Hilfe einer externen Dual-Dome-Antenne. Die Hardware wurde speziell für den Feldeinsatz optimiert und kompakt in Koffergröße untergebracht, um den Reservisten eine robuste und praxisgerechte Lösung zu bieten. Bei der Konzeption lag der Fokus auf einfacher Handhabbarkeit, widerstandsfähigem Design und einer kurzen Rüstzeit der mobilen Systeme, um den spezifischen Anforderungen des Reservistenverbands gerecht zu werden.

Die Video-Studio-Systeme sind zudem für maximale Skalierbarkeit konzipiert. Mehrere mobile Einheiten können miteinander verbunden werden, um die Anzahl der Kameras und Mikrofone flexibel an die jeweiligen Anforderungen anzupassen. Zudem ist eine nahtlose Einbindung in Microsoft Teams möglich, sodass eine Remote-Teilnahme an Live-Konferenzen und Videoaufnahmen gewährleistet ist.

Die offizielle Übergabe der Video-Studio-Systeme erfolgte am 20. Februar 2025 in Bonn. Nach Abschluss der Implementierung bietet Qvest weiterführende Schulungen an, um eine optimale Nutzung der Systeme sicherzustellen und die Medienarbeit des Reservistenverbandes nachhaltig zu verbessern.