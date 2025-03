LiveU und Netorium ersetzen den Ü-Wagen bei ProSiebenSat.1

Neben den LiveU Sendeinheiten nutzt P7S1 LiveU Mobile Data und LiveU Matrix, um eine zuverlässige und effiziente Nachrichtenberichterstattung aus aller Welt zu gewährleisten.

ProSiebenSat.1 setzt für seine Nachrichtenproduktion verstärkt auf LiveU-Technologie. Mit verschiedenen IP-Video-Lösungen aus dem LiveU EcoSystem konnte die Sendergruppe ihre Produktionskapazitäten deutlich ausbauen. Als langjähriger LiveU Nutzer hat ProSiebenSat.1 seine hauseigene LiveU Infrastruktur unter anderem mit dem mobilen Internetservice LiveU Mobile Data sowie der Cloud-basierten Distributionsplattform LiveU Matrix erweitert. Dadurch können aktuelle Nachrichtenbeiträge noch kostengünstiger und schneller produziert werden. Die LiveU-Lösungen wurden in enger Zusammenarbeit mit netorium, LiveUs offiziellem Distributionspartner in Deutschland, implementiert.

Die ProSiebenSat.1 Gruppe nutzt LiveU Technologie für die Berichterstattung auf all ihren Kanälen, wozu die drei großen Free-TV-Sender ProSieben, SAT.1 und Kabel Eins sowie die digitale Streaming-Plattform Joyn gehören. Das senderübergreifende Nachrichtenformat »:newstime« wird zentral am Firmensitz in München produziert und über die verschiedenen Kanäle verbreitet.

ProSiebenSat.1 hält mehrere LiveU Sendeeinheiten wie das Multi-Kamera-Modell LU800 in ganz Deutschland vor, um möglichst aktuell über inländische Nachrichtenereignisse berichten zu können. Für das internationale Nachrichtengeschehen sind weiterhin auch Sendeeinheiten in Washington DC und Tel Aviv stationiert. Darüber hinaus liefert ein globales Netzwerk von Produktionsfirmen und Freelancern, die ebenfalls mit LiveU Technik arbeiten, Live-Feeds an ProSiebenSat.1. Die Management-Plattform LiveU Central versetzt das Team in der Münchener Zentrale in die Lage, relevante Übertragungsparameter wie den Delay aus der Ferne zu kontrollieren und anzupassen. So kann sich das Kamerapersonal am Nachrichtenort darauf konzentrieren, die besten Bilder einzufangen.

Die LiveU Technologie macht kostspielige Satellitenübertragungen überflüssig. Alle Sendeeinheiten von ProSiebenSat.1 sind mit speziellen, von LiveU bereitgestellten SIM-Karten bestückt, die einen Zugriff auf verschiedene Mobilfunknetze erlauben. Über den »LiveU Mobile Data“ Service kann an jedem Nachrichtenort eine leistungsfähige Internetverbindung aufgebaut werden. Bei Auslandseinsätzen lässt sich die Roaming-Funktion je nach Bedarf flexibel aktivieren. Der Mobilfunk-Service von LiveU ist für den Transport von großen Videodatenmengen optimiert. Als Großeinkäufer von Datenvolumen kann LiveU seinen Kunden zudem vergleichsweise günstige Tarife bieten.

Christoph Heise, Head of Aufnahmeleitung Production Factual bei der Seven.One Entertainment Group GmbH, sagt: »Von Wahlen über Sportwettkämpfe bis hin zu kulturellen Veranstaltungen – LiveU gibt uns die Flexibilität, in unseren Nachrichtensendungen zeitnah über Ereignisse in aller Welt zu berichten. Unser Team in München kann alle weltweiten LiveU Einheiten steuern, die Kamera-Feeds in Echtzeit empfangen und noch während der Aufnahme mit der Verarbeitung beginnen. Der vermehrte Einsatz von LiveU Technologie ermöglicht uns, unser Produktionstempo und den Output deutlich zu steigern. In der täglichen Berichterstattung ist LiveU für uns zur Lösung der ersten Wahl geworden, wann immer es um zeitkritische Nachrichtenübertragungen geht. Wir schätzen auch den persönlichen Support, den wir von LiveU und netorium erhalten – sei es für Übertragungen mit unseren eigenen LiveU Einheiten oder mit angemieteten LiveU Geräten.«

Für internationale Veranstaltungen wie die olympischen Sommerspiele in Paris macht ProSiebenSat.1 häufig vom LiveU Mietservice Gebrauch. Die Leihgeräte werden direkt am Einsatzort bereitgestellt, so dass die EB-Teams nicht mit eigener Technik anreisen müssen. Außerdem sind die Geräte bereits mit vorkonfigurierten SIM-Karten ausgestattet. Damit verringert sich der Vorbereitungsaufwand enorm, zudem können unerwartete Nachrichtenereignisse auch kurzfristig abgedeckt werden.

Darüber hinaus nutzt ProSiebenSat.1 die Cloud-basierte Distributionsplattform LiveU Matrix, um Live-Feeds mit anderen Sendern auszutauschen. Zu diesem Zweck hat man einen gemeinsamen Newspool gebildet, dem alle großen privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland angehören. Stehen beispielsweise Bundestags- oder Landtagswahlen an, teilen die Sender die Arbeit unter sich auf und schicken ihre Kamerateams jeweils zu unterschiedlichen Parteizentralen und anderen wichtigen Wahlkampfstätten. Für die gegenseitige Signalbereitstellung kommt LiveU Matrix zum Einsatz. Diese Cloud-basierte Lösung ermöglicht weitere Kosteneinsparungen gegenüber traditionellen, kabelgebundenen Distributionsverfahren.

»Da LiveU als Branchenstandard für IP-basierte Videoübertragungen etabliert ist, können wir die LiveU Lösungen mit minimalem Aufwand in unsere bestehenden internen Workflows integrieren«, erklärt Klaus Geiger, Business Architect bei der ProSiebenSat.1 Tech & Services GmbH. »Dank LiveU benötigen wir für Außenübertragungen nicht länger ein SNG-Fahrzeug vor Ort. Dadurch können wir unseren logistischen Aufwand und die Produktionskosten senken – und dennoch die gleichbleibend hohe Qualität liefern, die die Zuschauer von uns erwarten. Gemeinsam mit LiveU erforschen wir derzeit neue Cloud-zentrierte Produktionsansätze, um technische Innovativen im Nachrichtenbereich auch in Zukunft aktiv voranzutreiben.«

Die vielfältigen Anwendungsfälle von ProSiebenSat.1 zeigen schon heute auf, wie Live-Content nachhaltig und effizient produziert werden kann. Von der Kontribution über die Produktion bis hin zur Distribution bietet das übergreifende LiveU EcoSystem eine integrierte End-to-End-Lösung für zuverlässige, IP-basierte Live-Berichterstattung.