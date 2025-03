Cyberangriffe auf deutsche Unternehmen nehmen weiter zu

Riedel Networks veröffentlicht neuen Sicherheitsreport, der zum Download bereit steht.

Die Bedrohung durch Cyberangriffe auf deutsche Unternehmen bleibt hoch. Das zeigt der aktuelle Report des IT-Sicherheitsdienstleisters Riedel Networks, der über 100 dokumentierte Vorfälle aus dem zweiten Halbjahr 2024 analysiert. Der Fokus liegt dabei auf Ransomware, Cybererpressung und zunehmend professionell agierenden Angreifern.

Laut der Analyse ist Ransomware weiterhin die am häufigsten genutzte Angriffsmethode – mit einem Anteil von 47 Prozent an allen Vorfällen. Cybererpressung macht mit 42 Prozent den größten Teil der Angreifergruppen aus. Der Anteil staatlich gesteuerter Spionage liegt bei 23 Prozent. Besonders betroffen sind der Finanzsektor, das Gesundheitswesen und die Industrie.

Ein weiterer Trend: Der Einsatz von KI-gestützter Malware nimmt zu, ebenso wie Angriffe auf Cloud-basierte Systeme. Hinzu kommt eine steigende Anzahl von Angriffen durch böswillige Hacker, deren Anteil im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 von 20 auf 25 Prozent gestiegen ist. Gleichzeitig zeigt sich, dass Phishing und Social Engineering weiterhin eine zentrale Schwachstelle bleiben – zwölf Prozent der Vorfälle waren darauf zurückzuführen.

Michael Martens, CEO von Riedel Networks, warnt vor der wachsenden Professionalität der Cyberkriminellen: »Unternehmen müssen ihre Sicherheitsstrategien überdenken. Wer auf veraltete Konzepte setzt, riskiert wirtschaftliche Schäden.«

Der Report bietet Unternehmen nicht nur eine umfassende Lageeinschätzung, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen. Dazu zählen unter anderem der Ausbau technischer Schutzmaßnahmen, gezielte Schulungen zur Mitarbeitersensibilisierung sowie ein stärkerer Fokus auf KI-Kompetenz innerhalb der Organisation.

IT-Sicherheitsexperten wie Florian Dalwigk und Chris Rock betonen zudem die Bedeutung ganzheitlicher Strategien und eines reflektierten Umgangs mit neuen Technologien.

Mit dem Bericht will Riedel Networks zur Verbesserung der Cybersicherheitslage in Deutschland beitragen und Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung sensibilisieren.

Riedel Networks verzichte in dem Report bewusst darauf, konkrete Unternehmensnamen zu nennen. Man wolle Unternehmen nicht an den Pranger stellen, sondern wertvolle Erkenntnisse und Best Practices bieten.

Der vollständige OOPS Report H2-2024 steht ab sofort hier zum Download bereit.