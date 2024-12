Ruhpoldinger Waldweihnacht mit EW-DX Mikrofonsystemen

Veranstalter D’Miesenbacher beschert dem Publikum perfekte Audioübertragung.

Die Ruhpoldinger Waldweihnacht ist seit der ersten Aufführung 1985 eine ganz besondere Erzählung der Weihnachtsgeschichte, die mit eigenen Interpretationen besondere Botschaften zur Weihnachtszeit transportiert. Alle drei Jahre erwartet die Zuschauer im Ruhpoldinger Holzknechtmuseum eine liebevolle Inszenierung unter freiem Himmel inmitten der Natur. Vor und hinter den Kulissen wird ein enormer Aufwand betrieben, um jede der fünf Aufführungen zu etwas ganz Besonderem zu machen. Für die Audiotechnik hat der Veranstalter GTEV D’Miesenbacher Ruhpolding e.V. in diesem Jahr zum ersten Mal das Sennheiser-Mikrofonsystem EW-DX mit dem neuen Vierkanalempfänger im Einsatz.

Im Laufe der vergangenen fast 40 Jahre ist die Ruhpoldinger Waldweihnacht immer professioneller geworden, ohne dabei an Warmherzigkeit zu verlieren, denn die Dorfgemeinschaft unterstützt die Veranstaltung nach Kräften und gibt ihr den besonderen Touch. In der 2024er Ausgabe wirken rund 150 Menschen mit, und natürlich darf die tierische Unterstützung mit Ochs und Pferdegespann nicht fehlen.

Die eingesetzte Technik unterstreicht den professionellen Anspruch: Es kommen 56 Strecken der Sennheiser-Serie EW-DX zum Einsatz. 12 Empfänger EW-DX EM 4 sind im Einsatz, dazu 48 Taschensender EW-DX SK mit Sennheiser-Headset-Mikrofonen HSP 4 und Headmic 4. Dazu kommt die passende Splittertechnik mit EW-D ASA, 1x ACA 3 und die Antennentechnik (2x ADP-UHF, 2x A 5000 CP). Geladen werden die Senderbatterien in intelligenten L 6000 Ladestationen.

»Vorfreude und Aufregung sind jedes Mal riesig, denn diese Inszenierungen der Weihnachtsgeschichte sind immer etwas so Besonderes«, sagt Anton Hogger, 1. Vorstand des Veranstalters D’Miesenbacher. »Jede Aufführung hat rund 1000 Zuschauer, und damit die unserer Geschichte problemlos folgen können, setzt die Ruhpoldinger Waldweihnacht seit einigen Jahren auf drahtlose Mikrofontechnik. In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal EW-DX genutzt, was uns mit Funktionen wie AutoScan und der automatischen Frequenzverteilung schon beim Aufsetzen des Systems viel Zeit gespart hat.«

Die Herausforderungen vor Ort sind nicht ohne: viele Darsteller, eine große bespielte Fläche, und die Bodypacks sind oftmals unter nicht eben dünner Winterkleidung versteckt.

»Am 30.11. hatten wir die erste Aufführung unserer neuen Interpretation der Weihnachtsgeschichte. Das Mikrofonsystem hat fantastisch gespielt, keinerlei Dropouts, und der Ton war für jeden der Tausend Gäste klar verständlich,« fügt Hogger hinzu. »Die wahre Bedeutung von Weihnachten, inszeniert in einer malerischen Landschaft – das Publikum war begeistert.«

Am 14. Dezember sowie am 20. und 21. Dezember stehen die nächsten Aufführungen an. Mit etwas Glück lässt sich vielleicht noch ein Ticket für diese besondere Waldweihnacht ergattern. »Sonst heißt es drei Jahre warten«, lacht Hogger.