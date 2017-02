Teracue: Neuer GF, Gründer scheiden aus

Wolfgang Schmiegelt und Karl-Heinz Wenisch, die Gründer und bisherigen Geschäftsführer von Teracue, verlassen das Unternehmen. Nachfolger auf dem Chefsessel wird Thomas Buck.

Mit Wirkung zum 15. Februar 2017, scheiden Wolfgang Schmiegelt und Karl-Heinz Wenisch als Geschäftsführer der Teracue GmbH aus. Sie haben das Unternehmen 1991 unter dem Namen InPhase gegründet, zunächst als Distributor und Service-Partner für die Broadcast-Produkte von Leitch, später Harris. Im Lauf der Unternehmensentwicklung kamen eigenentwickelte Produkte hinzu. 2014 erwarb Eyevis alle Anteile an Teracue, Schmiegelt und Wenisch blieben als Geschäftsführer an Bord.

Nun scheiden die Gründer aus dem Unternehmen aus und Eyevis hat mit Thomas Buck einen neuen Geschäftsführer für den Eyevis-Unternehmensbereich Teracue verpflichtet. Buck hat Medientechnik studiert und war zuletzt beim Hamburger Systemhaus Amptown System Company tätig, wo er als Leiter der Projektabteilung eng mit dem Vertrieb sowie der Geschäftsleitung zusammenarbeitete.

Frühere Karrierestationen von Thomas Buck waren ICT, wo er unter anderem die Niederlassung in Berlin aufbaute. Danach wechselte er als technischer Geschäftsführer zu Q-Bus Mediatektur. Von 2004 an war Thomas Buck dann 7 Jahre als selbständiger Berater und Planer im Bereich Medientechnik tätig. In dieser Zeit standen Planung und Konzeption in den Bereichen Museen und kommunikationsintensive Gebäude im Mittelpunkt seiner Arbeit. Im Juli 2011 übernahm Buck die Position des Berliner Niederlassungsleiters für das Medienhaus Gahrens + Battermann (siehe Meldung).

Karl-Heinz Wenisch und Wolfgang Schmiegelt: »Wir sind überzeugt, dass mit Thomas Buck ein ausgewiesener Experte gewonnen werden konnte, der die Teracue GmbH in eine erfolgreiche Zukunft führen und ihre Position als Hersteller professioneller AV-Streaming- und IPTV-Systemlösungen in relevanten Märkten stärken wird.«