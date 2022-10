Gravity baut Team weiter aus

Poppy Ross geht als Business Development Manager für die EMEA-Region zu Gravity Media.

Poppy Ross verstärkt das Business Development Team von Gravity Media unter der Leitung von Blair Wood, dem Director of Business Development des Unternehmens. Ross wird für die Entwicklung neuer Partnerschaften und die Umsetzung strategischer Pläne zur Förderung des Geschäftswachstums bis 2023 verantwortlich sein.

Auch bevor sie nun zu Gravity Media kam, hat Poppy Ross schon eng mit dem Team von Gravity zusammengearbeitet, etwa beim »Goodwood Revival«, der dritten und letzten Veranstaltung der Goodwood-Saison 2022.

Ende September 2022 schloss Gravity Media sein erstes Jahr als Host-Broadcast-Dienstleister in Goodwood mit einer unterhaltsamen und actiongeladenen Produktion des einzigartigen Goodwood Revival erfolgreich ab (Meldungen: Festival of Speed, Goodwood).

Als Sportspezialistin bringt Poppy Ross eine Fülle von Erfahrungen mit, darunter die Beauftragung oder Produktion von Premium-Langspielfilmen, Dokumentarfilmen, Moderationsübertragungen, Live-Außenübertragungen, Studio- und Kurzspielfilmen, digitalen Sendungen, Unternehmensfilmen und Promos. Darüber hinaus verfügt sie über Erfahrung mit nationalen und internationalen Sendern, Produktionsfirmen und Verbänden.

Poppy Ross kommt von Box to Box Films zu Gravity Media, wo sie als Line Producer die Entwicklung mehrerer hochkarätiger Premium-Dokumentarfilme leitete, die auf Apple+, Showtime und Netflix ausgestrahlt wurden. Davor war sie als Senior Production Manager bei Red Bull Media House in Salzburg tätig. Als Senior Production Manager war Poppy für die Leitung aller Projekte der Red Bull Bike und Board Sports Networks verantwortlich. Während ihrer Zeit bei Red Bull arbeitete Ross an einer ganzen Reihe von Auftragsprojekten, wobei eine beträchtliche Anzahl von Projekten gleichzeitig und zusammen mit mehreren Produktionspartnern sowohl für Live- als auch für Non-Live-Programme lief. Darüber hinaus hat sie auch Erfahrungen bei Discovery Networks International, dem England & Wales Cricket Board, ESPN und der UEFA gesammelt, um nur einige zu nennen.

Poppy Ross erläutert: »Ich bin begeistert, dass ich dem Gravity Business Development Team beitreten kann. Es ist eine wirklich aufregende Zeit für das Unternehmen mit riesigen Aufträgen in der Zukunft und der Zusammenarbeit mit einigen der besten Namen in der Branche. Die Möglichkeit, eine End-to-End-Produktion mit modernsten Ressourcen anzubieten, ist ein wunderbarer Vorteil für jeden, der mit uns zusammenarbeitet. Nach vielen Jahren im Produktionsmanagement freue ich mich darauf, meine bisherigen Erfahrungen in die Herausforderungen einzubringen und alle Kunden, bestehende und neue, kennenzulernen!«



Blair Wood, Director of Business Development ergänzt: »Es ist immer sehr lohnend, jemanden von Poppys Kaliber und Erfahrung in das Unternehmen zu holen. Da Gravity Media weiter wächst und spannende neue Projekte in Angriff nimmt, haben wir nach einem Business Development Team gesucht, das diesen Schwung aufrechterhalten kann. Poppy ist genau die Richtige, denn sie bringt frische Perspektiven und Ideen aus einer beeindruckenden Karriere mit, in der sie mit einigen der größten Marken in der Rundfunkbranche gearbeitet hat. Es ist großartig zu sehen, dass viele unserer Produktionskunden bereits von ihrer Ankunft profitieren, und ich freue mich auf die Rolle, die Poppy bei der weiteren Entwicklung von Gravity Media spielen wird.«