Constantin: Vertriebsvorstand Woodtli scheidet aus

Franz Woodtli scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der Constantin Film AG aus.

Ab dem 31. Dezember 2023 wird Franz Woodtli nicht mehr im Vorstand der Constantin Film AG sein. Der langjährige Vorstand für Vertrieb, Kino und Home Entertainment bleibt dem Unternehmen aber weiterhin eng als Berater verbunden, erklärt das Unternehmen.

Die Geschäftsbereiche von Franz Woodtli im Vorstand von Constantin Film werden ab dem 1. Januar 2024 von Martin Bachmann verantwortet.

Nach beruflicher Ausbildung und langjähriger Tätigkeit im Bereich Unterhaltungselektronik trat Franz Woodtli 1985 in die Rainbow Video AG (Schweiz) ein, eine Tochtergesellschaft der Highlight Communications AG. Seit 1990 war er als Geschäftsführer für den Vertrieb der beiden Rainbow-Gesellschaften in der Schweiz und Österreich zuständig. 1999 wurde ihm die Verantwortung für den Bereich Home Entertainment innerhalb der Highlight Gruppe übertragen. Seit Mai 2004 ist Franz Woodtli Mitglied des Vorstandes der Constantin Film AG. Seine Geschäftsbereiche als Vorstand Vertrieb Kino und Home Entertainment sind Home Entertainment, Verleih/ Vertrieb sowie der Lizenzverkauf in den deutschsprachigen Gebieten.

Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: »Im Namen von Vorstand und Mitarbeitenden möchte ich unserem geschätzten Vorstandsmitglied Franz Woodtli von Herzen für seinen engagierten Einsatz danken. Mit seinem Ausscheiden zum Ende des Jahres würdigen wir seine großartige Leistung für das Wachstum und den Erfolg von Constantin Film. Mit Martin Bachmann ist der Bereich weiterhin in besten Händen.«

Franz Woodtli, Vorstand für Vertrieb, Kino und Home Entertainment: »Nach beinahe 20, für mich spannenden Jahren, ist zum Jahresende genau der richtige Zeitpunkt gekommen, um etwas kürzer zu treten und Neues zu beginnen. Ich bin sehr dankbar, dass ich so viele, für mich unvergessliche Jahre, bei Constantin Film verbringen durfte. Ich danke meinem großartigen Team, meinen Kolleginnen und Kollegen und den Partnern in den verschiedensten Branchenorganisationen sowie auch unseren Geschäftspartnern in GSA, die mich während all den Jahren begleitet haben.«