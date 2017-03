CPC und Flying Eye: Kooperation im Change Management

Mit der Zusammenarbeit wollen die beiden Beratungsunternehmen dem Wandel der Branche gerecht werden und Lösungen anbieten.

In der grundlegenden Einschätzung der Branchenlage sind sich letztlich viele Experten einig. Darin, wie man angemessen und richtig darauf reagiert, gehen die Meinungen oft auseinander. Die Zusammenarbeit zwischen CPC und Flying Eye befasst sich mit diesem Themenbereich und will maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen erarbeiten.

Viele Unternehmen der audiovisuellen Industrie stehen vor großen Herausforderungen: Die wachsende Nutzung von Streaming-Diensten und sozialen Medien verändert die Branche und stellt viele traditionelle Geschäftsmodelle in Frage. Die digitale Disruption bedroht mit fortschreitender Digitalisierung auch Unternehmen der Broadcast-Industrie.

Wie begegnet man dieser Entwicklung? Ein von der Theorie vorgeschlagener Weg besteht darin, sich mit den »Disruptoren« zu verbünden. Die Welle der Start-up-Übernahmen durch deutsche Großkonzerne zeigt auf, wie große – und vielfach träge – Unternehmen versuchen, mit der veränderten Lage umzugehen.

Ist eine derartige Übernahme nicht möglich, wird, insbesondere von großen Organisationen, ein extrem hoher Innovationsgrad gefordert – sowohl technisch, als auch organisatorisch. Insbesondere bei der organisatorischen Umsetzung wird dabei oft vergessen, die Mitarbeiter mitzunehmen. Diese Ausgangslage ist die Basis für die Zusammenarbeit zwischen CPC als Spezialist für das Change Management und Flying Eye als Spezialist für Geschäftsprozess-Re-Egineering und herstellerunabhängige Umsetzung in der Broadcast Industrie.

»Wir sehen eine komplette Industrie inmitten disruptiver Veränderung voller Chancen und Möglichkeiten für alle Beteiligten, die ohne entsprechende Erfahrung und Change-Knowhow nur unzureichend umgesetzt werden. Gemeinsam mit Flying Eye, den Experten für die Geschäftsprozesse dieser Industrie, treten wir an, Veränderung so zu gestalten, dass am Ende eine erfolgreiche Organisation mit zufriedenen Mitarbeitern steht«, begründet Michael Kempf, Vorstand von CPC, die Kooperation mit Flying Eye.

»Flying Eye hat in den vergangenen Jahren sehr viel im Bereich des Prozess-Re-Engineerings gearbeitet. Dabei mussten wir die Erfahrung machen, dass es eben nicht ausreicht, sich nach der Abnahme eines technischen Systems Gedanken über die Schulung der Mitarbeiter zu machen. Die Kooperation mit einem kompetenten Partner in diesem Umfeld ist daher nur folgerichtig«, kommentiert Thomas Holzmann, der bei Flying Eye für die Zusammenarbeit mit CPC verantwortlich zeichnet.