Flying Eye leitet Wandel ein

Im 25. Jahr ihres Bestehens leitet die Darmstädter Flying Eye Medienberatung einen Generationswechsel und Erneuerungsprozess ein.

Der erste Schritt des Generationswechsels bei Flying Eye war die Berufung von Felix Fröde aus dem Partnerkreis zum Geschäftsführer an der Seite von Peter Künzel, der die Gesellschaft seit ihrer Gründung im Jahr 1997 führt. Felix Fröde kündigt einen »fließenden, aber klaren Übergang« an. »Einige unserer Senior Partner ziehen sich nach und nach aus dem aktiven Geschäft zurück. Ihre Zuständigkeitsbereiche und wertvolles Wissen werden wir während einer Übergangszeit auf die nachfolgende Generation übertragen.«

Zwei weitere Personalien betreffen Berater, die nun als Partner für das Darmstädter Unternehmen tätig sind: Dr.-Ing. Lucien Lenzen ist Experte für UHDTV, Künstliche Intelligenz und Workflowkonzeption. Thomas Huber ist spezialisiert auf Softwarearchitektur und strategische Technologieentscheidungen sowie Beratung für Projektmanagement-Methoden und Projektcontrolling.

Zudem hat Flying Eye im ersten Quartal sein Berater-Netzwerk für die Bereiche Führungskräfte-Coaching, Agile Transformation, Design Thinking Methoden, Service Management und Asset-Management erweitert. Das Unternehmen suche noch freie Berater zu den Themen Change-Management und für Analysen, Strategien, Konzepte und Umsetzungsbegleitung zur Smarten Produktion, Cloudifizierung und Enterprise Architektur, so Fröde.

»Wir sehen, dass eine sich beschleunigende technologische Evolution, gesellschaftliche Veränderungen und das wettbewerbliche Umfeld einen immer größer werdenden Handlungsdruck auf unsere Kunden ausüben«, stellt Felix Fröde fest. »Unsere Kunden müssen sich zu einem Meister in Sachen Veränderungen entwickeln, um in ihrer Führungsrolle zu bleiben. Eine neue Unternehmenskultur und Fokus auf Technologie sind dafür die zwei ausschlaggebenden Erfolgsfaktoren«, beschreibt er die Herausforderungen für die Berater.

Thomas Holzmann, Hans-Peter Richter, Peter Künzel und Rainer Wesp hatten Flying Eye 1997 gegründet. Holzmann und Richter sehen ihren damaligen Anspruch auch nach 25 Jahren bestätigt: »Die Aufgaben, vor die unsere Kunden und mit ihnen auch wir gestellt werden, wandeln und erweitern sich permanent. Doch was wir bei Flying Eye bereits seit Beginn an bewahren, ist der Anspruch, in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden auf neue Herausforderungen mit individuell abgestimmten Lösungen zu reagieren.«