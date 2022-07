Flying Eye auf dem Kreativ Campus Detmold

Flying Eye unterstützt das Projekt »Medienproduktion« auf dem Kreativ Campus Detmold.

Ende Mai wurden die neuen Räumlichkeiten des Fachbereichs Medienproduktion der Technischen Hochschule Ostwestfalen Lippe auf dem Kreativ Campus Detmold offiziell eingeweiht. Hochschulpräsident Professor Dr. Jürgen Krahl zeigte sich genauso wie der Dekan Professor Dr. Guido Falkemeier erfreut über die hochmodernen Räume, die den rund 450 Studierenden, 12 Professorinnen und Professoren sowie 17 Mitarbeitenden nun zur Verfügung stehen.

Die feierliche Einweihung der Medienproduktion auf dem Kreativ Campus Detmold erfolgte durch die Wissenschafts- und Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen.

Flying Eye verantwortete mit Senior Berater Stoffer Geiling und Berater René Graf die Planung der medientechnischen Anlage sowie die Erstellung der Ausschreibung. Auch beriet Flying Eye die Hochschule bei der Vergabe der Ausschreibung und sorgte für eine reibungslose Umsetzung des Projekts. »Die Zusammenarbeit mit Flying Eye hat uns im Projektverlauf extrem geholfen. Sowohl fachlich als auch menschlich war die Unterstützung ein Garant für die erfolgreiche Integration der Medientechnik in unser neues Gebäude«, so Professor Falkemeier.

Begonnen hat das Projekt im Januar 2018 mit den ersten Grundsatz-Technologieüberlegungen zusammen mit dem Dekan Professor Dr. Guido Falkemeier. Abwägungen zu zukunftsträchtigen Technologien in Bezug auf das zur Verfügung stehende Budget wurden zusammen diskutiert und unterschiedliche Konzepte entworfen. Beschlossen wurde letztlich der Einsatz von NDI-Technologie im Video- und Dante im Audiobereich, um eine zukunftsfähige Ausbildung in vernetzter Medienproduktion mit Medien over IP zu garantieren.

Für dynamische Videoproduktionen wurde in ein BlackCam Robotic-System investiert. Insgesamt umfasst das neue Hochschulgebäude drei Studios (1x 200qm, 2x 100qm) mit zwei eingebauten Green-Boxen und jeweils einem Lichtsystem der Firma Arri. Die Möglichkeiten der Nutzung reichen von szenischen Aufnahmen für Film über Fernsehstudio-Betrieb bis zu Virtual Reality Produktionen. Daran angeschlossen sind eine Videoregie, drei Schnitt-Suiten, sechs Seminar- und Ausbildungsräume sowie ein Hörsaal und zwei zentrale Technikräume.

Für hochwertige Audioproduktionen verfügt die Hochschule über ein digitales und ein analoges Tonstudio mit digitaler Nachbearbeitung. Ein täglich sendendes Campusradio rundet die technischen Neuinstallationen ab. Alle Bereiche und Systeme können durch die Vernetzung in eine Produktion eingebunden und im Lehrbetrieb direkt genutzt werden.